Iker Casillas indstiller fodboldkarrieren.

'I dag er en af de vigtigste og sværereste dag mit sportslige liv. Jeg har valgt at sige farvel i dette øje blik,' lyder det.

Den 39-årige spanske fodboldspiller fortæller om sin beslutning i et langt brev, han har lagt op på Twitter.

Dermed blev det til 21 år år på topplan for målmanden, der kun spillede i to klubber: For Real Madrid gennem 16 år og for FC Porto i fem år.

Det er kun lidt over et år siden, at hans karriere desuden fik et lidt mere dramatisk kapitel, da det kom, at han blevet indlagt på hospitalet med et hjertefald. Siden blev han opereret og vendte endda efterfølgende tilbage til træningen i FC Porto. Dog fik han ikke siden en kamp.

I Real Madrid-trøjen. Foto: Juan Carlos Hidalgo

Og nu er det så slut.

'Min tid i fodbold begyndte for 30 år siden, og det har været en fantastisk rejse med fantastiske og knap så gode øjeblikke,' skriver Iker Casillas i sit afskedsbrev.

Mest kendt er han for sine mange år i Real Madrid, hvor han vogtede målet for den spanske storklub i mere end halvandet årti fra 1999 til 2015. Her var han også i flere år anfører.

I den periode var han nærmest synonym med kongeklubben, og han vandt her det spanske mesterskab fem gange, og det blev også til tre sejre i Champions League.

I 2015 var det dog slut, da den daværende træner Jose Mourinho ikke ville benytte den mangeårige sidste skanse. I stedet blev der taget afsked på en tårevædet pressekonference, og turen gik i stedet til portugisiske FC Porto.

Her blev det til to mesterskaber, i 2018 og 2020.

I alt har målmanden formået at skrabe 23 trofæer sammen i løbet af sin klubkarriere - læg dertil et verdensmesterskaber med det spanske landshold (i 2010), samt to europamesterskaber (i 2008 og 2012).

Det sidste år har dog ikke været nemt for den spanske legende. KOrt efter at han selv blev udskrevet for hospitalet oven på sit hjertefald, fik hans hustru, tv-journalisten Sara Carbonero, konstateret kræft i æggestokkene.