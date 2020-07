CAS har offentliggjort en lang rapport, der uddyber, hvorfor Manchester City fik ophævet europæisk karantæne.

Det var blandt andet nye beviser og nye kilder, der medvirkede til, at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) for to uger siden valgte at ophæve Manchester Citys udelukkelse fra europæiske turneringer i de kommende to sæsoner for brud på reglerne for Financial Fair Play.

Det er en af hovedpointerne i en 93 sider lang rapport, som CAS offentliggjorde tirsdag.

CAS henviser til, at Manchester City havde andre beviser end dem, man i første omgang havde præsenteret for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Uefas Club Financial Control Body (CFCB).

- City præsenterede beviser for CAS-panelet, der ikke blev givet til Uefa, såvel som at man stillede nye vidner til rådighed, hvilket bidrog til beslutningen om at give klubben adgang til Champions League næste sæson, lyder det i rapporten ifølge nyhedsbureauet AP.

Domstolen fandt ikke bevis for, at City havde forsøgt at skjule økonomiske tilskud fra klubejeren som sponsorindtægter, hvilket var sagens kerne.

Man fandt dog beviser for modvillighed til at samarbejde med Uefa. Mens den europæiske udelukkelse blev helt ophævet, blev bøden sat ned fra 30 til 10 millioner euro.

- Citys adfærd bør kraftigt fordømmes, og vi håber, at den store bøde vil være en tilstrækkelig stærk afskrækkelse for andre klubber, der skal overholde Financial Fair Play-reglerne for at komme ind i Champions League og Europa League, lyder det.

Uefa tog i en kortfattet kommentar afgørelsen til efterretning for to uger siden.

- Uefa bemærker, at CAS-panelet ikke fandt, at der var tilstrækkelig afgørende bevis til at opretholde alle CFCB's konklusioner i sagen, og at mange af de påståede overtrædelser var faldet for forældelsesfristen på fem år.

Uefa fandt City skyldig i brud på reglerne tilbage i februar, men City ankede altså sagen til CAS.

/ritzau/