Den britiske fodboldklub Swansea forlænger ikke kontrakten med manager Carlos Carvalhal efter nedrykning.

Swansea. Carlos Carvalhal, der i denne sæson har været manager for Swansea City, er fortid i klubben.

Det oplyser klubben på dens hjemmeside.

- Vi vil gerne sige tak til Carlos for hans entusiasme, hårde arbejde og engagement, siden han ankom til klubben i december, siger Swansea-direktør Huw Jenkins på hjemmesiden.

Carvalhal startede som manager hos Swansea den 28. december sidste år og havde kontrakt for den netop overståede sæson.

Det blev ikke nogen succes med Carvalhal ved roret. Holdet endte som nummer 18 ud af 20 i Premier League og rykker derfor ned fra den bedste engelske liga.

- Vi er naturligvis alle skuffede over klubbens nedrykning fra Premier League, og efter diskussioner med Carlos følte vi, at det var i den bedste interesse for begge parter, at vi bevæger os i en ny retning, siger Huw Jenkins.

Den 52-årige portugiser bliver dermed den tredje manager i Premier League, som mister sit job i denne uge. Tidligere blev Sam Allardyce fra Everton og David Moyes fra West Ham også fjernet fra deres manager-poster.

Swansea har endnu ikke annonceret, hvem der overtager sædet efter Carvalhal.

/ritzau/