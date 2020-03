Paris er der ingen tilskuere til Champions League-opgøret mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund. Det er der til gengæld i Liverpool, hvor Atletico Madrid er på besøg.

Og at der er fuldt hus på Anfield, hvor 2000 Madrid-fans blandt andet er på plads, forstår den danske fodboldkommentator Carsten Werge ikke noget af.

Det udtaler han i Champions League-studiet på TV3+ forud for aftenens opgør. Se klippet i videoen øverst i artiklen

»Det er forkert. Når man lukker ned alle mulige steder i Europa, så skal man da også gøre det her. Jeg synes, det er forkert, at der er tilskuere på Anfield i aften, det må jeg sige.«

»Jeg synes, man skal have respekt for de mennesker, som måske er mere sårbare end gennemsnittet. Jeg synes, det er forkert, at man propper så mange mennesker ind på så lille et areal. Jeg synes, det er helt håbløst.«

Af samme grund er både Carsten Werge og Michael Laudrup ikke til stede på Anfield, men kommenterer i stedet opgøret hjemmefra TV3 Sports studier på Amager i København.

Coronavirussen har allerede fået massive konsekvenser for hele Europa og Danmark. Følg med i seneste nye i B.T.s liveblog lige her.

Du kan samtidig følge aftenens to Champions League-kampe her.