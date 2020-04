En tidlig morgen i marts gør tv-værten Carsten Werge sig klar til at rejse til England, som han har gjort så mange gange før, men denne gang bliver anderledes.

Han giver et 'farvel' til konen og sætter sig kort efter ind i en taxa, der skal fragte ham fra sit hjem i Hvidovre til Kastrup Lufthavn. Senere samme aften skal han kommentere Liverpool mod Atletico Madrid i England.

Undervejs, mens han sidder i taxaen, mærker han en stopklods, som han ikke kan ignorere.

»Allerede inden vi rammer motorvejen, begynder alle alarmklokker at ringe.«

Jeg synes, det var forkasteligt. Der dannede sig et helhedsbillede i mit hoved. Mens verden lukkede ned, skulle jeg kommentere en kamp med 54.000 tilskuere Carsten Werge

Senere samme dag lukker statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark ned på grund af coronavirus. Alligevel er Carsten Werge på vej til Liverpool, men i sine tanker er han på forkant.

»Jeg synes, det var forkasteligt. Der dannede sig et helhedsbillede i mit hoved. Mens verden lukkede ned, skulle jeg kommentere en kamp med 54.000 tilskuere. Jeg fik det helt dårligt, og det skulle jeg bare ikke. Det var etisk forkert.«

Af de 54.000 tilskuere kommer næsten 3.000 af dem tilmed fra Spanien, hvor coronavirussen er i et galoperende og alvorligt tempo.

Carsten Werge tager derfor sin telefon og ringer til sin kollega Michael Laudrup, som han skal kommentere kampen sammen med.

Michael Laudrup gav sin kollega ret i bekymringen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg forklarede ham, hvordan jeg havde det. Og om han havde det på samme måde. Det havde han, og dér sagde jeg: 'Jamen, så gør vi det ikke. Vi tager ikke derover'. Det bakkede han fuldstændig op om.«

»Jeg tror, at han - ligesom jeg gjorde - havde fejet det lidt hen, fordi vi er opdraget til at løse vores opgaver. Men dér syntes vi, det var horribelt åndssvagt, og alvoren gik pludselig op for os. Min kone havde også aftenen inden spurgt, om det nu var klogt. Og det betyder noget, at man lytter efter sin kone.«

Sammen bliver de enige om at ringe til deres chef, Kim Mikkelsen, som er sportschef i Nent Group, og lægge kortene på bordet.

»Hvis det var sådan, vi havde det, så skulle vi ikke tage afsted, sagde han. Der var stor forståelse,« forklarer Carsten Werge.

Det blev det ved. Carsten Werge og Michael Laudrup kommenterer samme aften opgøret hjemmefra TV3 Sports studier på Amager i København i stedet.

»Jeg kunne mærke under kommenteringen, at det var det rigtige. Alle andre steder i verden var man bevidste om at begrænse smitten, og så gjorde man det alligevel ikke. Det var ruskravende forkert.«

I dag – mere end en måned senere – ved Carsten Werge, at det var rigtigt at lytte til stopklodsen og gå med mavefornemmelsen.

Især når han, ligesom resten af verden, blot ser på, mens coronavirussen fortsætter sin hærgen.

Jeg vil ikke sige, jeg går og er bekymret. Jeg er erklæret rask, og jeg har ikke en sag i lægevæsenet. Men jeg kan jo ikke vide noget Carsten Werge

En hærgen, der ligeledes påvirker Carsten Werges normale hverdag. Han er én af de cirka 50 medarbejdere, som NENT har sendt hjem fra arbejde på grund af et lavt sportsflow under coronakrisen.

»Det er en mærkværdig situation. Jeg er vant til at rejse verden rundt. Så det er lidt fra den ene yderlighed til den anden.«

Carsten Werge er p.t. hjemsendt til og med den 8. maj, fortæller han. Og indtil da kommer han ikke til at beskæftige sig med sport på tv-skærmen.

»Det har jeg det svært med. Det er næsten det værste. Det er svært at vide, hvordan vores liv ser ud om tre måneder. En måned eller to er ok, men så skal der også noget skub i hverdagen igen,« siger Carsten Werge.

Carsten Werge bruger blandt andet hjemmetiden på at skrive, siger han. Foto: Nils Meilvang

Coronavirus taget i betragtning har Carsten Werge intet problem med at gå hjemme.

Der er vigtigere ting end sport i øjeblikket, understreger han.

Også fordi han selv er nødt til at være opmærksom. For knap et år siden lå den garvede kommentator for døden i respirator med klappede lunger og blodpropper.

»Jeg vil ikke sige, jeg går og er bekymret. Jeg er erklæret rask, og jeg har ikke en sag i lægevæsenet. Men jeg kan jo ikke vide noget, så skal jeg skal alt andet lige passe på. Herhjemme køber min kone i hvert fald ind.«

Og det passer ham egentlig fint for en periode, når det nu ikke kan være anderledes.

»Under mit sygdomsforløb lavede jeg heller ikke det store. Så nu er jeg måske bedre stillet end andre, fordi jeg godt kan gå og lave relativt lidt i noget tid.«

»Men jeg savner at se mine kollegaer og mit arbejde. Jeg er arbejdsnarkoman, og lige pludselig har du ikke en fodboldkamp at forberede eller kollegaer at snakke med, så på den måde er det mærkeligt.«

Carsten Werge kan i princippet blive kaldt på arbejde i maj, såfremt Superligaen genstarter, hvilket Divisionsforeningen stræber efter og arbejder på.