Arbejdernes Landsbank har fredag bekræftet, at de ønsker at stoppe storsponsoratet af det danske fodboldlandshold.

Bankens direktør, Gert Jonassen, siger, at skilsmissen skyldes kviklånsloven, selvom en historie i Weekendavisen indikerer, at den meget omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar også spiller en stor rolle.

B.T. har fredag været i kontakt med to af landsholdets andre samarbejdspartnere Carlsberg og Hummel. Og de to virksomheder ser med alvorlige øjne på Qatar.

Presseansvarlig hos Carlsberg Christian Wulff Søndergaard fortæller, at de er opmærksomme på, hvad der foregår i den kommende værtsnation.

Carlsberg er i dialog med DBU om Qatar-situationen. Foto: Yves Herman Vis mere Carlsberg er i dialog med DBU om Qatar-situationen. Foto: Yves Herman

»Vi er i løbende dialog med DBU omkring situationen i Qatar. Men vi støtter landsholdet og ikke enkelte slutrunder. Carlsberg har været partnere med landsholdet i mere end 40 år, og det er vi glade for.«

Hummel deler Carlsbergs holdning. Det skriver tøjfirmaets ejer, Christian Stadil, i en sms.

»Vi tager naturligvis situationen vedrørende Qatar meget alvorligt og følger udviklingen nøje. Vi er i løbende dialog med alle relevante parter, herunder DBU, som vi forventer at fortsætte vores gode samarbejde med.«

Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, understreger, at Qatar ingen rolle spiller i den beslutning, som banken har taget.

Hummel følger situationen i Qatar nøje, siger Christian Stadil. Foto: Celina Dahl Vis mere Hummel følger situationen i Qatar nøje, siger Christian Stadil. Foto: Celina Dahl

»Det er klart, at det er helt forkert, hvad der foregår i Qatar, og der er mange ting, som er helt forkerte dernede på nuværende tidspunkt. Men vores beslutning handler om kviklånsloven og ikke Qatar.«

Betyder det så, at I blåstempler DBUs håndtering af hele Qatar-situationen?

»Vi blåstempler absolut ingenting, men vi gør heller ikke det modsatte. Vi har haft mange gode dialoger med DBU omkring sponsoratet, men da lovændringen ikke er faldet på plads, har vi taget denne beslutning.«

Hvor længe har Arbejdernes Landsbank ønsket at stoppe sponsoratet?

Arbejdernes Landsbank stopper deres sponsorat til landsholdet. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Arbejdernes Landsbank stopper deres sponsorat til landsholdet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Vi er kede af, at historien er kommet ud allerede nu, fordi det betyder, at vi lige nu er i et forhandlingsforløb, hvor tingene ikke er faldet på plads endnu.«

Banken skulle ifølge Weekendavisen have sendt et brev til DBU i tirsdags, hvor de fortalte om deres ønske om at stoppe sponsoratet med øjeblikkelig virkning.

Slutrunden i Qatar har fået ekstrem opmærksomhed på grund af de dårlige arbejdsvilkår for migrantarbejdere. Engelske The Guardian skrev tilbage i februar, at mere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten fik tildelt VM-værtskabet i december 2010.

VM til næste år skal efter planen spilles fra 21. november til 18. december. Det bliver den første VM-slutrunde nogensinde, der ikke bliver afviklet om sommeren.