Tirsdag er det tid for John Carews skattesag.

Angriberen er netop ankommet til retten i Oslo, hvor han erkender skatteunddragelse, men omvendt nægter, at det skulle have været med vilje. Det skriver norske E24.

Det økonomiske politi i Norge, Økokrim, mener, at Carew har unddraget 5,4 millioner norske kroner gennem en periode på seks år. Det svarer til 3,86 mio. danske kroner.

Han er tiltalt for at have givet urigtige oplysninger til skattemyndighederne, fordi han ikke har oplyst korrekte tal om sin indtægt og formue i udlandet, mens han var skattepligtig i Norge.

Det drejer sig om årene fra 2014 til 2019, hvor Økokrim mener at have bevis for, at han har opholdt sig mestendels i Norge. Det har de gjort ved at spore brugen af hans kreditkort.

43-årige Carew erkender, at han skal betale skat af pengene, men nægter at have gjort noget ulovligt med vilje.

Også fodboldspillerens agent og ven, Per A. Flod, skal vidne, og det er ham, der i en årrække har styret stjernens finanser.

Revisor Jon Arild Syversen er også indkaldt, og han har tidligere i et interview fortalt, at han advarede Carew om, at han var på vej i uføre rent skattemæssigt.

Der er sat ni dage af til sagen.