Kenneth Zohore misbrugte en stor chance, da Cardiff tabte til Crystal Palace og rykkede ud af Premier League.

Træner Neil Warnock måtte lørdag acceptere karrierens tredje nedrykning i spidsen for et hold i den bedste engelske række.

Det stod klart, da Cardiff rykkede ud af Premier League med et nederlag hjemme på 2-3 til Crystal Palace.

Dermed kan Cardiff som tredjesidst i ligaen ikke længere hente Brightons forspring, som på den rigtige side af nedrykningsstregen er på fire point.

Neil Warnock rykkede også ud af den bedste række i England i 1992 med Notts County, og det skete igen for Warnock i 2007 med Sheffield United.

Kenneth Zohore sad på bænken fra start for Cardiff, men danskeren kom på banen med en halv time igen og misbrugte en stor chance kort efter.

Cardiff fik en våd klud i ansigtet efter 28 minutter, da profilen Wilfried Zaha fra kanten af feltet med et lumsk skud bragte Palace foran 1-0.

To minutter senere var der så en hjælpende hånd fra gæsternes Martin Kelly, der sendte bolden i eget net til 1-1.

Glæden varede dog kort, da Michy Batshuayi hamrede Palace på 2-1 fem minutter før pausen.

Cardiff misbrugte store chancer efter pausen, hvor Zohore altså også spillede en rolle.

Palace havde ikke haft meget, men Townsend driblede ind i banen og trykkede af, og via stolpen gik bolden i mål til 3-1.

Selv om Bobby Reid reducerede til sidst, blev det et farvel til Premier League efter en omtumlet sæson, hvor en tragisk episode har fyldt meget siden 21. januar.

Da mistede den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala på tragisk vis livet, da han styrtede ned med et lille fly i Den Engelske Kanal.

Da ulykken indtraf, var Sala netop på vej til Cardiff for at færdiggøre sit skifte fra Nantes i en handel, der ville have gjort Sala til Cardiffs dyreste indkøb.

Det er fortsat ikke afgjort, om Cardiff skal betale transfersummen eller en del af summen til den franske klub.