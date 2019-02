Transfer-sagaen rundt om Emiliano Sala har fået et stort efterspil.

Cardiff, der købte Emiliano Sala 19. januar, har endnu ikke påbegyndt betalingen af de 15 millioner pund, svarende til 127 millioner kroner, til Nantes.

Og det kan ende med store konsekvenser for klubbens fremtid.

Ifølge The Times er det internationale fodboldforbund FIFA klar til at gå ind i sagen og kan således fratage Cardiff muligheden for at lave yderligere transfers gennem en periode, hvis ikke de snart betaler den første af tre rater til Nantes.

Emiliano Sala hyldes af holdkammerater i Nantes. Foto: Stephane Mahe

Ifølge flere medier, heriblandt Mirror, skrev Nantes til Cardiff tirsdag med meldingen om, at den første af de tre betalinger skulle falde inden for 10 dage. Ellers vil de true med at gå rettens vej.

Med FIFAs mulige bandlysning af Cardiff på transfermarkedet er der altså yderligere pres på, at den walisiske klub kommer i gang med at betale.

Cardiff har på intet tidspunkt hentydet, at de ikke ønskede at gennemføre betalingen, og ifølge den danske sportsjurist Jens Bertel Rasmussen har Cardiff heller ikke noget valg.

Cardiff var derimod fortørnede over det pres, Nantes har lagt på klubben om at betale. BBC skrev blandt andet om det pres, den franske klub kom med, hvilket forløb samtidigt med, at man havde fundet flyet på bunden af den engelske kanal samt et lig.

Også i Cardiff City mindedes de Emiliano Sala. Foto: GEOFF CADDICK

Meldingen var herfra, at man ville have alle fakta på plads, før der skulle drages nogen konklusioner.

Det skyldes blandt andet, at Cardiff vil have undersøgt, hvem der ejer flyet samt diverse forsikringsdetaljer omkring Emiliano Sala.

Emiliano Sala og piloten David Ibbotson styrtede ned i et privatfly den 21. januar - bare to dage efter Cardiff satte transferrekord for at købe ham-

Liget af den argentinske fodboldspiller blev fundet onsdag og identificeret sent torsdag aften. Han blev 28 år gammel.