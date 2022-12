Lyt til artiklen

Det er snart fire år siden den tragiske flyulykke, der kostede fodboldspilleren Emiliano Sala livet.

Men det uskønne juridiske og økonomiske efterspil fortsætter.

Nu har fodboldklubben Cardiff City bekræftet, at den er underlagt et transferforbud i januar, fordi klubben endnu ikke har betalt Nantes for den afdøde fodboldspiller, der netop var blevet offentliggjort som ny Cardiff-spiller, da hans fly styrtede ned over den engelske kanal.

Cardiff nægter at betale og regner desuden med at kunne handle spillere i januar ifølge BBC.

Emiliano Sala mistede på tragisk vis livet på vej fra Nantes til Cardiff, da hans fly styrtede ned over den engelske kanal. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Cardiff er ellers blevet pålagt at betale første rate på 45 millioner kroner af de i alt 128 millioner kroner, som Sala kostede.

Klubbens formand Mehmet Dalman er sikker på, at klubben formår at løfte transferforbuddet inden januar. Klubben er i dialog med både det engelske ligasystem EFL og FIFA.

»Jeg ville ønske, at jeg havde magten til at fjerne skyggen fra denne sag, der ligger over klubben. Folk i klubben ønsker den løst,« siger Dalman.

»Folk må ikke glemme, at en 29-årig mand døde. Der er en menneskelig side til historien. Ikke bare en økonomisk,« fortsætter han.

Tidligere i år afslørede lækkede optagelser, at der var problemer med flyet, inden den skæbnesvangre tur, der endte med at koste Sala og piloten David Ibbotson livet i januar 2019.

David Henderson, manden der ejede flyet, blev sidste år kendt skyldig i ikke at følge sikkerhedsprocedurerne før flyvningen. Det resulterede i en 18-måneders fængselsdom.