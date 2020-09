Mindst 1.615 kvinder i mediebranchen har underskrevet en støtteerklæring skrevet til Sofie Linde, efter hun stod frem under Zulu Comedy Galla med en episode, hvor hun var blevet krænket.

En af de kvinder, der støtter op om brevet, er Camilla Nørgaard. Hun er studievært hos TV 2 og har en forkærlighed for både fodbold og tennis.

Men hun har fra begyndelsen fravalgt at dække fodbold, netop fordi hun er kvinde.

Hendes indtryk er, at sexismen i fodboldverdenen er mere udtalt end i andre sportsgrene, og det gælder alt fra blandt kolleger til kilder og i fanmiljøet.

»Jeg fravalgte fodbold tidligt i min karriere, for at undgå at komme ud i situationer, hvor man kunne opleve det.«

Én episode står særligt klart i hendes erindring:

»Da jeg for 14 år siden var praktikant, skulle jeg til udlandet og lave en fodboldreportage med en fodboldspiller. Han blev helt overrasket over, at jeg vidste noget om fodbold. Hans kone gentog det samme. De opfattede bare kvinderne i faget som nogle, der var ansat, fordi de så pæne ud, men som ikke vidste det store. Det fik mig til at tænke, og det er det, der gjorde, at jeg ikke kunne overskue det (fodbolden, red.).«

Hun understreger, at hun ikke har dækket fodbold særligt meget i sin tid som sportsjournalist, og at hendes indtryk af sexismen derfor skal tages med et gran salt, men hun mener alligevel, at der er et alt for stort fokus på køn og ikke på fagligheden.

Der bliver ikke nødvendigvis talt ned om fagligheden, men der er et større fokus på udseende, og det skal ikke være afgørende, om man er mand eller kvinde i branchen.

Problematikken kan dog bredes ud til sportsjournalistikken helt generelt. Den er domineret af mænd, og der eksisterer en hverdagssexisme, hvor mange ubevidst puster til ilden, uden at der nødvendigvis er dårlige intentioner bag, mener hun:

»Forleden var der en producer, der sagde til mig: 'Jeg ved næsten ikke, om jeg tør sige det, men du ser godt ud i dag'. Han mente det oprigtigt som et kompliment. Så det er en svær balance at navigere i, fordi selvfølgelig skal man kunne komplimentere hinanden. Men der er en grundlæggende seksuel undertone, som vi skal væk fra.«

Camilla Nørgaard har i mange år bare accepteret, at kulturen var sådan. Men de senere års stigende fokus på krænkende adfærd og sexisme fik hende til at se anderledes på situationen:

»Før i tiden tænkte jeg ikke, at det var et problem. Det prellede af på mig. Det er først for nylig, at jeg rigtig indser, at det ikke er i orden.«

Og selv om debatten nu kan gøre det mudret at finde rundt i, hvor grænsen helt præcist går, så er hun meget glad for, at det nu får så stort fokus:

»Engang snakkede vi kun om det her internt i lukkede kredse. Vi accepterede det bare. Nu håber jeg, at opmærksomheden over de kommende år flyttes, så det ikke handler om køn og udseende. Fordi jeg tror ikke, at mange har overtrådt grænserne bevidst.«