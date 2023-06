Siden Camilla Martin var barn, har hun været bidt af sport.

Og selvom badmintonkarrieren tog fart i 90erne, er det især minderne fra barndommen, hun husker tilbage på.

Det fortæller hun til Fodboldfondens velgørenhedsgalla, der blev afholdt søndag aften.

»Dét, der lige kommer op, er vores togture i en kupé med seks, når vi skulle til København på ungdomsture. Vi sad med vores lille bakke pommes frites og hjemmelavede ting i køletasken, og så kyssede man måske også med en på vej hjem,« griner Camilla Martin.

Camilla Martin arbejder i dag som vært på TV 2 Sport. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Derfor var hun heller ikke i tvivl om, at hun ville støtte op om Fodboldfonden, som hjælper udsatte børn i Danmark.

»Nu har jeg jo levet et helt liv i en sportshal, og jeg ved, hvor meget det betyder. Der er mange, der ikke har de samme muligheder, som jeg – og dem, der er her i dag – har haft. Så derfor giver det god mening for mig at være her i dag, for at række en hånd ud til dem, der ikke har så meget, og hvor sporten kan give så meget.«

Derfor mener den tidligere badmintonstjerne også, at det er vigtigt for børn at dyrke sport.

»Jeg synes, vi skal tænke os rigtig godt om i forhold til, at børn skal have lov at komme et sted om eftermiddagen, som ikke har noget med skole at gøre, hvor man er tvunget til at være,« siger hun og fortsætter:

»Dét, at komme i en forening eller sportsklub, det er frivilligt på en anden måde. Det er lige meget, om man er rigtig dygtig eller knap så dygtig, men den der fornemmelse af at lære sig selv at kende gennem bevægelse og at være sammen med andre børn på kryds og tværs, det er bare så sindssygt vigtigt.«

Selv lagde Camilla Martin sin karriere på hylden i 2004, men det betyder bestemt ikke, at interessen for sport er forsvundet.

»Jeg ser rigtig meget fodbold, det har jeg gjort hele mit liv. Så har jeg jo selv spillet badminton, så det ser jeg selvfølgelig – og arbejder også med det på TV 2. Og så ser jeg rigtig meget tennis. Men i virkeligheden ser jeg faktisk sporadisk alt sport, men lige de der tre er nok dem, jeg kaster mig mest over.«