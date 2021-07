Tv-værten Camilla Martin har smidt en regulær bombe tirsdag eftermiddag. Hun skifter nemlig fra TV3 Sport til TV 2 Sport.

Den tidligere badmintonstjerne starter hos konkurrenten 1. september. Og hun er meget afklaret med sit valg. Det fortæller Camilla Martin til B.T.

»Jeg har været forgyldt ved at få lov til at lave så mange ting de seneste år, og jeg er meget afklaret med det valg, jeg har taget,« siger den nu tidligere 'Onside'-vært og fortsætter:

»Det handler simpelthen om luftforandring. At prøve noget nyt. Jeg har prøvet alt på TV3 Sport de seneste 14 år, og man skal også huske på, at 14 år er meget lang tid, selv om alle årene har været fantastiske.«

Hvilke muligheder får du hos TV 2 Sport, som du ikke har i forvejen hos TV3 Sport?

»Jeg kommer først og fremmest til at dække badminton, som er min gamle sportsgren. Derudover skal jeg også lave OL næste gang, når TV 2 har rettighederne. Det glæder jeg mig meget til. Og så kommer jeg til at have lidt mere fri i weekenden, end jeg har haft de seneste år.«

Tv-værten har blandt andet dækket Superligaen, Premier League, kampsport og landshold hos TV3 Sport. Hun har dannet værtspar med personligheder som Jakob Kjeldbjerg, Peter Palshøj og Joachim Boldsen.

Nu bliver Camilla Martin genforenet med sin gamle kollega Carsten Werge, der er fodboldredaktør på TV 2 Sport. Den ikoniske kommentator skiftede til kanalen tidligere på året. Og de kommer til at skulle arbejde tæt sammen igen.

»Jeg slipper ikke fodbolden helt. Jeg kunne forestille mig, at jeg kommer under den kære Carsten Werges vinger i den kommende tid. Og så har TV 2 både landsholdet og Europa League-rettighederne inden længe. Og der skal jeg da nok være med.«

Den 47-årige tv-vært siger tirsdag i en pressemeddelelse, at hun har fået hele sin tv-opdragelse hos TV3 Sport, og hun takker huset for en masse gode minder, som hun kan tage med sig videre i livet.

Selvom TV 2 Sport har adresse på Fyn i modsætning til TV3 Sport, har Camilla Martin ingen planer om at rykke familien mod den mere centrale del af Danmark.

»Vi flytter ikke. Vi bliver boende på Sjælland. Så må jeg tage turen frem og tilbage, når det bliver nødvendigt. Vi bliver her, hvor børnene er glade. Men vi skal da sætte os ned og finde ud af, hvordan det hele kører rundt logistisk på et tidspunkt.«

Hun har nærmest været ansigtet på Superliga-dækningen hos TV3 Sport de seneste mange år. Camilla Martin mener dog, at hun forlader dækningen med stil.

»Jeg kommer da højst sandsynligt til at savne Superligaen, når den ruller igen her fra weekenden af. Men jeg stemplede ud med Brøndbys første mesterskab i 16 år, og det kan også et eller andet, synes jeg.«

Sportschefen hos NENT, Kim Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at man nu skal finde ud af, hvem der skal overtage Camilla Martins opgaver.

»Camilla Martin har været en fantastisk ambassadør for NENT Group og en skattet kollega. Vi er glade for at have haft hende på holdet, og vi ønsker hende held og lykke med de fremtidige opgaver. Camilla efterlader et stærkt indtryk, men også en redaktion med masser af stærke kolleger, som kan løfte hendes opgaver. Nu går vi i gang med at se på, hvordan vi lægger puslespillet efter Camilla.«