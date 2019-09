De slikker sig om munden i den italienske storklub Juventus, når en rutineret fodboldstjerne nærmer sig kontraktudløb med sin klub.

Derfor er den italienske fodboldgigant selvfølgelig også klar til at slå til for at sikre sig Christian Eriksen, som til sommer har kontraktudløb og derfor kan hentes billigt til vinter – eller gratis til sommer.

Ifølge Torino-avisen Tuttosport har Juventus-ledelsen udtænkt en snedig plan, der skal få lokket den danske midtbanestjerne til Støvlelandet i kamp med eksempelvis Atlético Madrid og Manchester United.

Juventus vil nemlig sende den argentinske angrebsstjerne Paulo Dybala til Tottenham, mod at London-klubben sender Eriksen den anden vej i det kommende transfervindue i januar.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge avisen, som dækker Juventus' gøren og laden tæt, så har de to klubber allerede gang i forhandlingerne om en sådan aftale.

Tottenham blev i sommerens transfervindue kædet sammen med argentinske Dybala, som skulle hentes ind som en eventuel erstatning for Eriksen.

Han satsede på det tidspunkt på et skifte til Real Madrid eller en anden europæisk gigant.

Men det lykkedes som bekendt – noget mod forventning – ikke for den danske landsholdsstjerne at slippe væk fra Tottenham, inden transfervinduet smækkede i.

Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Foto: DYLAN MARTINEZ

Nu kan han se frem til at være en del af truppen i den kommende sæson hos Spurs, hvor han har spillet siden 2013. Men allerede til januar kan han være fortid i Premier League-klubben.

Ifølge britiske og spanske medier pønser både Atlético Madrid og Manchester United også på at hente Eriksen.

Fynboen blev i sidste uge spurgt ind til situationen med det mislykkede sommerklubskifte og udsigten til nu at spille endnu en sæson i Tottenham:

»Man ved aldrig, hvad der sker i fodbold. Jeg ville ønske, man selv kunne bestemme, ligesom i Football Manager. Men det kan man ikke. Det er ikke et computerspil. Sådan er det bare,« lød svaret.