En minibus fyldt med AGF-fans blev mandag aften overfaldet af maskerede gerningsmænd på en rasteplads.

Et tilsyneladende tilrettelagt overfald fandt mandag aften sted på en rasteplads ved Karlslunde midt på Sjælland.

Her var en minibus med AGF-fans på vej hjem fra en kamp mod FC Nordsjælland, da de holdt ind ved en rasteplads i Karlslunde.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Men hvad der skulle have været et lille stop på turen, endte i stedet i et voldsomt slagsmål med en gruppe maskerede mænd, der ifølge Midt - og Vestsjællands Politi formentlig var fulgt efter minibussen på motorvejen.

»Bussen med AGF-fans er kun lige ankommet og stoppet på rastepladsen, da de her maskerede mænd går til angreb, så det kunne godt tyde på, at det har været planlagt, og at de måske er fulgt efter dem i længere tid,« siger kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Ifølge Martin Bjerregaard er der ikke gået noget forud for episoden, derfor anser man også overfaldet som værende fuldstændig umotiveret.

»Vi ved ikke, hvem modparten er, da de flygtede, inden vi kom til stedet, men uanset hvad er det fuldstændig uacceptabelt,« siger han.

Overfaldet gik ifølge Martin Bjerregaard primært ud over bussen chauffør, men flere af bussens passagerer var i klammeri med de maskerede gerningsmænd, ligesom der også blev stjålet en taske i forbindelse med overfaldet.

Der er imidlertid ingen af dem, der har ønsket at anmelde sagen til politiet.

»Så vi vil gerne høre fra folk, der har været på den her rasteplads, da overfaldet skete, så vi kan få identificeret nogle af gerningsmændene,« siger Martin Bjerregaard.

I forbindelse med overfaldet satte en af overfaldsmændene sig ind i minibussen og kørte den ind i en port - angiveligt, fordi man havde et ønske om, at bussen ikke skulle køre videre.

Der skete imidlertid ikke større skade på bussen, som umiddelbart efter kunne fortsætte kursen mod Aarhus.

»Vi forsøger nu at arbejde videre med, hvem modparten kan være,« siger Martin Bjerregaard, der ikke har nogen oplysninger om, hvorvidt de maskerede mænd skulle tilhøre en gruppering fra en rivaliserende fodboldklub.

B.T. har været i kontakt med AGF Fanklub, der ikke har kendskab til overfaldet.