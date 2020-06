Et banner med teksten "White Lives Matter" møder fordømmelser fra Burnley- og Manchester City-spillere.

Burnleys anfører, Ben Mee, fordømmer et banner med teksten "White Lives Matter Burnley", der blev fløjet ind over Burnleys stadion under kampen mod Manchester City mandag.

Det siger den 30-årige brite efter kampen til det britiske medie Sky Sports.

- Jeg skammer mig og er flov. Disse personer skal komme ind i det 21. århundrede og uddanne sig selv.

- De repræsenterer ikke, hvad vi står for, siger Ben Mee til Sky Sports.

Burnleys manager, Sean Dyche, stemmer i og kalder det uacceptabelt.

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at der venter livsvarig udelukkelse fra klubbens stadion til dem, der står bag.

Flyet med banneret fløj ind over stadionet, kort efter at alle spillere og trænere havde knælet for at støtte bevægelsen Black Lives Matter i forbindelse med de verdensomspændende demonstrationer mod politivold og racisme.

/ritzau/