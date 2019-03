Liverpool fik sig noget af en chokstart søndag hjemme mod Burnley i Premier League.

Efter bare seks minutter bragte Ashley Westwood gæsterne på 1-0 mod mesterskabskandidaterne fra Liverpool.

Og det var til store protester fra målmand Alisson Becker i Liverpool-målet.

For blev Alisson snydt for et frispark? Bedøm selv øverst i artiklen.