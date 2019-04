Manchester City kan generobre førstepladsen i Premier League med en sejr over Burnley søndag.

Hvem blinker først?

Kampen om det engelske mesterskab har udviklet sig til en skarp duel mellem Manchester City og Liverpool, hvor alle pointtab kan blive afgørende.

Fredag aften vandt Liverpool sikkert med 5-0 over Huddersfield og hoppede op på førstepladsen i Premier League. Men City har en kamp i hånden og kan generobre tronen med en sejr ude over Burnley søndag.

Manchester-klubben skal dog ikke forvente tre nemme point, understreger Burnley-manager Sean Dyche på pressemødet forud for opgøret.

- Jeg kender ikke Josep Guardiola, men jeg kan forestille mig, at han har lært, at der ikke er nogen nemme sejre i Premier League.

- De er ikke naive. De kommer ikke til Turf Moor og forventer en nem kamp, og det vil vi heller ikke tillade.

- Vi har spillet tætte kampe mod tophold. Det (Manchester City, red.) er et tophold, så vi skal levere vores topniveau, siger Sean Dyche ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mens City kæmper med om mesterskabet, forsøger Burnley endegyldigt at sikre sig endnu en sæson i Premier League.

Det er dog så godt som garanteret, da Burnley har et forspring til Cardiff under stregen på ni point før de sidste tre runder.

- De forsøger at vinde titlen. Vi har et andet mål. Nogle gange kan det være et våben. Man kan ikke slappe af, men vi kan spille med en anelse frihed, fordi det handler mest om dem.

- Vi vil vinde og vise, at vi i det mindste kan udfordre topholdene, siger Burnleys manager.

Kampen mellem Burnley og Manchester City fløjtes i gang søndag klokken 15.05.

/ritzau/