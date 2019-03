Nu er det blevet tid til at fortælle én af de mere vanvittige historier fra fodboldens verden.

Velsagtens burger-historien over dem alle.

Og den starter i England. Nærmere bestemt i den engelske League Two-klub Colchester United FC.

For en ganske almindelig onsdag, havnede en underlig pakke på deres træningsanlæg, som set nedenfor.

But there was no card inside, so we didn't really know what to do. Honestly, what DO you do with a frozen burger?



Then the phone rang!#ColU pic.twitter.com/unxI7Uo7AO — Colchester United FC (@ColU_Official) 28. marts 2019

En mærkværdigt udseende kasse med en burger indeni og udstyret med et Go Pro-kamera. Burgeren var frossen, og der var intet kort i kassen, skriver Colchester United FC på sin Twitter, hvor de ruller hele historien ud for os.

Men så ringede telefonen. I den anden ende var en fyr ved navn Tom.

»Det er min kasse,« eller noget i den stil har han sagt, »og nu kommer jeg og henter den.«

Kassen med burgeren og kameraet havde han sendt til rummet.

Formålet: At være den første til at sende en McDonald's-burger ud i det uendelige univers. Og som du kan se i videoen herunder, så har han aldeles ikke lidt fiasko. Men følg med under videoen nedenfor, for der er mere til denne bizarre historie.

It definitely went pretty high, by the looks of this.#ColU pic.twitter.com/schSoucIFR — Colchester United FC (@ColU_Official) 28. marts 2019

Tom bor tre timer væk fra Colchesters træningsanlæg, men han ankom til klubben omkring klokken 16 den onsdag eftermiddag, som han lovede, han ville.

For ikke nok med, at han skulle hente sig Go Pro-kamera, så havde han et andet ærinde.

Han skulle lige smage burgeren. Og hvordan smagte den så?

Tør, frossen og pulver-agtig.

And what do you do with a burger that's been in space? Well you have to try it, right?



Right?#ColU pic.twitter.com/PjjmywKt8s — Colchester United FC (@ColU_Official) 28. marts 2019

Men Tom er ikke en hr. hvem-som-helst. Han har sin egen Youtube-kanal med næsten tre millioner følgere, som du kan se her.

Og mon ikke antallet af følgere vokser lidt, efter hans seneste eksperiment.

Colchester derimod er en professionel fodboldklub, der som nævnt spiller i League Two - Englands fjerde bedste række.

Her ligger de nummer otte. Med eller uden rum-burger.