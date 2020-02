Leicester tabte fredag for anden kamp i træk og har ikke vundet i over en måned i Premier League.

2020 har indtil videre ikke været særligt indbringende for Leicester i den bedste engelske fodboldrække, Premier League.

Efter et flot efterår har Kasper Schmeichel og co. blot vundet to ud af otte ligakampe på denne side af nytår. Den seneste sejr kom 22. januar mod West Ham.

Fredag blev det til et nederlag på 0-1 til Norwich. Jamal Lewis lavede kampens ene mål, da han med en halvflugter fra venstre side af feltet sendte hjemmeholdet i front.

Leicester pressede på i slutfasen, men fik altså aldrig udlignet. Norwich var sågar tæt på at gøre det til 2-0.

Sejren er Norwichs første i Premier League siden 18. januar. Siden er det blevet til tre nederlag og en uafgjort for bundproppen, der ligger nederst med 21 point.

Det er tre færre en West Ham og Watford, der gør Norwich selskab under nedrykningsstregen. De to førstnævnte har dog spillet en kamp færre.

Trods de sløje resultater ligger Leicester stadig på tredjepladsen i Premier League med 50 point efter 28 kampe.

/ritzau/