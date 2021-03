Horsenslejren tror stadig på overlevelse i Superligaen, men erkender, at det ser svært ud.

Det har længe været et ubehageligt syn at kigge på tabellen i 3F Superligaen, hvis man sympatiserer med fodboldklubben AC Horsens.

Horsens ligger isoleret på sidstepladsen med blot 12 point efter 22 kampe. Der er otte point op til Lyngby og 12 til Vejle, som ligger over nedrykningsstregen.

Søndag tabte Horsens 1-2 hjemme til netop Lyngby og fik dermed ikke pustet lidt tiltrængt liv i overlevelsesdrømmen.

Forsvarsspilleren Søren Reese håber nu, at holdet kan drage fordel af, at mange allerede har afskrevet det gulklædte mandskab.

- Vi har alt at vinde. Jeg tror ikke, du kan finde nogen, som tror på os ud over os selv, og det skal vi kunne udnytte.

- Vi tror stadig på det. Det er en fordel for os, at Superligaen har den struktur, som den har, for hvis vi kan sammensætte nogle sejre, så kan det gå hurtigt, siger Reese.

Søndagens kamp var den sidste i Superligaens grundspil, og efter den kommende landsholdspause begynder nedrykningsspillet. Her møder de seks nederste hold hinanden ude og hjemme i sæsonens ti sidste runder.

Horsens-træner Jens Berthel Askou hænger håbet om overlevelse op på, at holdet har vist bedre spillemæssige takter i de seneste kampe.

- Vi har en fornemmelse af, at hvis vi rammer det niveau, vi har vist en del gange, så kan vi slå de fleste af de modstandere, som vi skal møde i nedrykningsspillet.

- Der er masser af point at spille om endnu, og når man kommer ind i en stime, som Lyngby har været, kan man lynhurtigt lukke hullet, siger cheftræneren.

Søndagens modstander, Lyngby, har snuppet 12 point i de sidste fem kampe, og det er også en af grundene til, at Lyngby-træner Carit Falch heller ikke vil dømme Horsens ude.

- Jeg er ikke klar til at afskrive Horsens. Vi har selv hevet en masse point i de sidste kampe, og det kan også ske for dem. De har en dygtig træner med et godt setup, og deres spillere er erfarne og har prøvet at være i denne her situation før, siger Lyngbys træner.

