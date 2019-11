Frankfurts David Abraham løb ind i Freiburgs træner og sendte ham i jorden i holdenes møde i Bundesligaen.

Eintracht Frankfurt-anføreren David Abraham fik rødt kort, efter at han stormende ind i Freiburg-træner Christian Streich i holdenes møde i den tyske Bundesliga søndag aften.

Den specielle episode fandt sted dybt inde i overtiden af kampen, hvor Frankfurt, der havde danske Frederik Rønnow på mål, var bagud med 0-1.

Bolden løb ud over sidelinjen og løb lige forbi Freiburg-træneren. Abraham kom stormende for at få fat på bolden og gjorde sig ekstra bred, da han passerede Streich, som han sendte direkte på ryggen ned i græsset.

Træneren kom på benene igen og lagde smilende armen om Abraham, da han nogle minutter efter måtte forlade banen med sit røde kort. Efterfølgende har Abraham undskyldt episoden.

- Jeg vil gerne sige undskyld til Christian Streich. Jeg ønskede at få bolden tilbage i spil så hurtigt som muligt, men jeg skulle ikke have ramt ham.

- Jeg er virkelig glad for, at vi snakkede sammen efter kampen, og at alt er fint imellem os, siger David Abraham i en udtalelse via Frankfurts Twitter-profil.

I sekunderne efter episoden kom flere fra Freiburgs bænk løbende til og forsøgte at få Frankfurt-forsvareren ud på banen igen.

Da der igen var ro over gruppen, uddelte dommeren rødt kort til Abraham samt til Freiburgs udskiftede Vincenzo Grifo. Sidstnævnte blev fanget på VAR i at være gået for hårdt til Frankfurt-spilleren fra sin position på bænken.

Freiburgs assistenttræner Florian Bruns fik gult kort i kølvandet på tumulten.

Efter kampen lagde både Frankfurt og Freiburg et billede på Twitter, hvor Abraham og Grifo giver hinanden hånden.

Kampen, der også i slutningen af første halvleg bød på et rødt kort til Frankfurts Gelson Fernandes for sit andet gule kort, sluttede med en 1-0-sejr til Freiburg.

