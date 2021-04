For at sikre gennemførelsen af Bundesligaen skal de tyske klubber i isolation i de sidste uger af sæsonen.

Spillere, trænere og ledere i de tyske bundesligaklubber kan se frem til nogle uger uden synderlig kontakt med omverdenen.

Det tyske ligaforbund (DFL) har således besluttet at indlede en isolationsplan, der skal realiseres i to etaper. Det sker for at mindske risikoen for smittespredning.

Fordi EM løber af stablen så kort tid efter sæson afslutningen, er der ganske enkelt ikke plads i kalenderen til at udsætte flere kampe, hvis smitte bryder ud i klubberne.

Den 3. maj indledes første fase af planen. Alle spillere og personale omkring holdene må fra da af ikke opholde sig andre steder end i deres hjem eller på træningsanlægget.

Anden etape indledes 12. maj, hvor der resterer to runder af Bundesligaen.

Her går klubberne i såkaldt karantæne-træningslejr frem til sidste spillerunde 22. maj. I den periode må spillere og ledere ikke forlade isolationen.

Hvis eksempelvis holdlægen er nødsaget til at bryde boblen, skal der tages ekstraordinære forholdsregler, inden vedkommende må vende tilbage i karantæne med holdet.

Tiltaget gælder også for klubberne i den næstbedste række og bliver taget godt imod i Bayern München.

- Det skaber en ny og vigtig foranstaltning, der skal sikre afviklingen af kampe. Sundheden bør altid komme først, siger Jan-Christian Dreesen, næstformand i Bayern München.

I foråret 2020 brød Augsburgs træner, Heiko Herrlich, isolationen, da klubberne var indkvarteret på hoteller. Han var løbet tør for tandpasta og tog i supermarkedet.

Han forventer imidlertid at overholde isolationen denne gang.

- Jeg synes, det er på sin plads. Det er vigtigt, at sæsonen kan færdigspilles, og at risikoen for smittespredning mindskes, siger han.

En af årsagerne til DFL's tiltag er, at et smitteudbrud for nylig ramte Hertha Berlin, som har fået tre kampe udsat.

Udbruddet betød, at klubbens spillere og ledere blev beordret i isolation i to uger.

/ritzau/