Bundesligaen benytter sig af muligheden for at indføre fem udskiftninger i et presset corona-program.

I slutningen af sidste uge gav Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, grønt lys til, at medlemslandene må indføre fem udskiftninger for hvert hold.

Torsdag takkede Tyskland så ja til muligheden.

I resten af Bundesliga-sæsonen vil det således være tilladt at foretage fem udskiftninger i stedet for de tidligere tre.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reglen er sat i værk af den grund, at kampprogrammet bliver mere sammenpresset, når der igen kan spilles fodbold efter coronapausen.

Det er dog op til de enkelte ligaer, om de vil tage reglen i brug.

Nu sker det altså i Tyskland, hvor Bundesligaen genstarter på lørdag.

Det er endnu uvist, om det samme sker i Superligaen, der begynder igen 28. maj.

- Vi kigger på det, og er det relevant, vender vi det med klubberne og tager stilling til det, sagde Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, fredag.

/ritzau/