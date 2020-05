En genstart af Bundesligaen kan ske i maj, viser et aftaledokument fra regering og delstater.

Den tyske Bundesliga bliver formentlig den første af Europas store fodboldligaer til at genstarte efter coronakrisen.

Nyhedsbureauet AFP er kommet i besiddelse af et udkast til en aftale mellem regeringen og de tyske delstater, der viser, at Bundesligaen kan genoptages i løbet af maj.

Det forventes, at der kommer en officiel udmelding senere onsdag med en specifik dato for, hvornår landets to bedste fodboldligaer kan sættes i gang.

Senere onsdag holder forbundskansler Angela Merkel en videokonference med ministerpræsidenterne fra Tysklands 16 delstater.

Tyske medier har tidligere nævnt, at Bundesligaen muligvis kan gå i gang 21. maj.

Der resterer ni spillerunder af Bundesligaen, som toppes af Bayern München.

/ritzau/AFP