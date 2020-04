Lørdag 9. maj bliver Bundesligaen i fodbold i bedste fald genoptaget med kampe for tomme tribuner.

Det siger ligaens direktør, Christian Seifert, på et pressemøde torsdag.

»Bundesligaen er klar til at blive genoptaget fra 9. maj, men den endelige beslutning skal træffes af politikerne,« siger han på et pressemøde ifølge dpa, AFP og Bild.

»Det er ikke i vores hænder, om vi overhovedet kan spille og i givet fald hvornår. Vi kan kun skabe rammerne for at spille. Vi har flere planer for, hvordan turneringsplanen kan afvikles,« tilføjer han.

En politisk blåstempling ventes ifølge dpa tidligst at kunne blive meldt ud torsdag 30. april.

Ifølge fodboldmediet Kicker afviser ligadirektøren, at Bundesligaen kan genoptages allerede fra lørdag 2. maj.

»Det er urealistisk,« siger Christian Seifert.

Han hæfter sig til gengæld ved, at der ikke bliver tale om en koldstart for spillerne, fordi de i modsætning til andre lande har haft nogenlunde muligheder for at træne under ligapausen.

Ligaen støtter sig til et koncept, som en ekspertkommission har udarbejdet. Heri lyder anbefalingen, at der højst må være 300 personer til stede til at sørge for afviklingen af en bundesligakamp. Tallet inkluderer spillere og trænere.

Derudover skal alle spillere testes for coronavirus hver uge resten af sæsonen.

Det kræver 20.000 coronatest, og organisationen bag Bundesligaen har allerede lavet en aftale med laboratorier om at kunne udføre testene, uden at det forhindrer andre potentielt smittede i at blive testet.

I lighed med de fleste fodboldligaer verden over ligger Bundesligaen stille på grund af coronaviruspandemien. Bundesligaen har været på pause siden 13. marts.

Det forventes, at 2. Bundesligaen vil kunne sættes i gang samtidig med Bundesligaen.

