De bedste tyske fodboldrækker vil efter sommerpausen starte uden ståpladser, udebanefans og salg af øl.

Når de bedste tyske fodboldrækker igen skydes i gang, vil landets stadioner fortsat bære præg af udbruddet af coronavirus.

En række restriktioner vil således fortsat være indført efter sommerpausen.

Det fremgår af et oplæg fra Deutsche Fussball Liga (DFL), der administrerer de professionelle tyske fodboldligaer.

DFL lægger op til, at der fra sæsonstarten ikke skal bruges ståpladser, at der ikke må være udebanefans, og at salg af alkohol skal forbydes.

Tiltagene ventes at blive vedtaget ved en samling 4. august, hvor de 36 klubber fra Bundesligaen og 2. Bundesliga deltager.

Den 31. oktober, hvor Tysklands nationale coronarestriktioner står til at udløbe, vil tiltagene blive taget op til genovervejelse.

DFL understreger samtidig, at der er tale om 'midlertidige justeringer', der skal 'bidrage til at overholde og kontrollere tiltagene om fysisk afstand og hygiejne på stadioner under pandemien'.

Det lyder desuden, at DFL erkender, at både udebanefans og ståpladser er en vigtig del af den tyske fodboldkultur.

Flere tyske fanklubber ventes at være kritisk indstillede over for DFL's varslede tiltag, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Tidligere på måneden sendte DFL et oplæg ud til de bedste tyske fodboldklubber om, hvordan man kan begynde at få nogle fans på stadion.

Klubberne skal blandt andet i samarbejde med lokale myndigheder klarlægge, hvor mange fans der forsvarligt kan lukkes ind.

Den bedste tyske fodboldrække, Bundesligaen, blev afsluttet 27. juni.

Storklubben Bayern München sikrede sig endnu en gang mesterskabet. Det var ottende gang i træk og 30. gang i alt.

/ritzau/dpa