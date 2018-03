Også i næste sæson bliver VAR-systemet (Video Assistant Referee) en del af Bundesligaen i fodbold.

I de seneste to sæsoner har det af og til udskældte system været anvendt på prøve, men klubberne har besluttet sig for at fortsætte med det.

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) skriver på sin hjemmeside, at de tyske ligaklubber har vedtaget at gøre VAR-systemet permanent til alle kampe i den bedste række i næste sæson.

VAR-systemet har de seneste to sæsoner været afprøvet i Bundesligaen, og det bliver også en del af sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Nogle er tilhængere af systemet, mens andre mener, at det skaber alt for mange pauser i spillet.

Det sker, når dommere skal se spilsituationer igennem, hvilket kan tage flere minutter, hvorefter scoringer og andet kan blive omstødt.

