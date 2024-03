I weekenden var der flere tilskuere på tribunerne i den næstbedste tyske række, end der var i Bundesligaen.

Et lille stykke tysk fodboldhistorie udfoldede sig i weekenden.

For første gang nogensinde var der nemlig flere tilskuere til kampe i 2. Bundesliga, end der var i Bundesligaen. Det skriver Kicker.

I alt 284.643 fodboldfans havde indtaget de ni stadioner, der blev spillet på i den næstbedste række, mens der i Bundesligaen var 261.099 tilskuere.

De to mest besøgte kampe på tværs af de to ligaer var i 2. Bundesliga.

Den fallerede storklub Schalke 04 trak 60.542 tilskuere til fodbold på stadion i Gelsenkirchen, hvor klubben, der kæmper for at overleve på anden klasse, med nød og næppe slog Wehen Wiesbaden i bundduellen.

I hovedstaden dukkede 52.652 tilskuere op til opgøret mellem Hertha Berlin og Magdeburg, og kampen på det olympiske stadion var dermed det næstmest besøgte i weekendens runde.

Først på tredjepladsen kommer en bundesligakamp. 50.000 tilskuere mødte op til opgøret mellem FC Köln og Werder Bremen.

De 261.099 tilskuere i Bundesligaen er det mindste antal, siden coronapandemien sørgede for lukkede døre til fodboldkampe i næsten hele verden.

Tilskuerrekorden i Bundesligaen finder man i 2009/10-sæsonen, hvor 485.210 tilskuere blev lukket ind på stadioner rundt omkring i Tyskland.

Der kan umiddelbart være flere forklaringer på de lave tilskuertal i Bundesligaen. For eksempel spillede Bayern München og Borussia Dortmund, de to klubber med de største stadioner, på udebane i weekendens runde.

Samtidig befinder flere tidligere bundesligaklubber sig i øjeblikket i 2. Bundesliga. I alt 13 af de 18 hold har tidligere været på første klasse, ligesom fire af holdene er tidligere tyske mestre.

Et andet aspekt kan være, at der i øjeblikket er stor opstandelse i det tyske fanmiljø, hvilket har medført, at der bliver protesteret vidt og bredt på de tyske stadioner.

Fansene er utilfredse med den tyske divisionsforening, DFL, som har i sinde at lukke udefrakommende investorer ind i et datterselskab, som håndterer blandt andet medierettigheder.

De fanatiske fodboldfans har blandt andet ytret deres utilfredshed ved at kaste tennisbolde på banen og sætte cykellåse på målstolperne midt under kampene. En klapstol har sågar fundet vej til grønsværen i en kamp.

Protesterne er dog ikke isoleret til Bundesligaen. Fans på tværs af de to bedste ligaer har protesteret indædt.

