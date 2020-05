Urolighederne hærger i USA efter drabet på den sorte mand George Floyd.

Og nu henter demonstranterne i USA støtte fra Bundesliga-spilleren Marcus Thuram, der i øvrigt er søn af VM-legenden Lilian Thuram.

Da Mönchengladbach-spilleren Marcus Thuram i søndagens kamp mod Union Berlin scorede til 2-0, gik han således på knæ for at vise sin støtte til minoriteterne, der er gået på gaden. Du kan se Marcus Thuram gøre det i videoen øverst i artiklen.

Bevægelsen med at gå på knæ fik enormt meget omtale for få år siden, da amerikanske sportsfolk under nationalsangen nægtede at stå op for deres flag, fordi landet ifølge dem netop undertrykker minoriteter som det sorte folk.

Også politimænd i USA knæler i disse dage for at vise minoriteterne deres støtte. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI

Og nu er knælen-bevægelsen blusset op igen som følge af drabet på George Floyd.

Især er det rettet mod præsident Donald Trump, fordi han i demonstranternes øjne ikke gør nok for dem. Præsidenten har ikke taget kritikken til sig, men tværtimod gået på Twitter og raset gevaldigt over det, som han anser for at være manglende respekt for landet.

Også politifolk i USA knæler denne gang og viser deres opbakning til det undertrykte folk på denne måde.

Mönchengladbach slog Union Berlin med en målløs Marcus Ingvartsen med 4-1.