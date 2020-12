1,1 million kroner.

Det er, hvad Borussia Mönchengladbach-spilleren Marcus Thuram får i bøde, efter at han spyttede Hoffenheim-spilleren Stefan Posch i ansigtet lørdag.

Her var Hoffenheim en tur forbi Borussia Mönchengladbach og i 77. minut kom de to spillere altså op og skændtes.

Det eskalerede hurtigt, og det endte altså med at Stefan Poch fik en spytklat dirkete i ansigtet og et rødt kort til Thuram.

Hoffenheim-forsvarer Stefan Posch (til venstre) og Marcus Thuram (til højre) kom op at skændes under dagens opgør. Foto: MARIUS BECKER

Efterfølgende har Gladbachs træner beklaget episoden, og det samme gør sig gældende for klubbens sportsdirektør, Max Eberl, som fortæller, at Thuram får en bøde på hvad der svarer til en månedsløn:

»Jeg har haft en lang samtale med Marcus denne morgen, hvor han igen undskylde over for mig og klubben for sin opførsel, siger Max Eberl til Gladbachs hjemmeside og fortsætter:

»Vi har kendt Marcus i næsten to år nu, vi kender hans miljø og forældre, og intet af det passer med, hvad der skete den anden dag.«

»Marcus er knust, og han har forsikret mig for, at han ikke spyttede på Stefan Posch med vilje. Han fortalte, at Stefan Posch midt i en diskussion bandede på fransk adskillige gange, hvorfor han ufrivilligt spyttede på grund af de mange ord, og fordi han var oppe at køre.«

Udover bøden fik Thuram også rødt kort for at spytte sin modstander i ansigtet. Foto: SASCHA STEINBACH / POOL

»Han ved godt, at det ikke ændrer noget, at billederne taler for sig selv og at det røde kort var helt i orden. Jeg tror på, hvad han siger, for jeg kender ham som en reflekterende person med upåklagelig opførsel. Han gjorde det, men ikke med vilje.«

Klubben har taget en beslutning om at straffe Thuram med en bøde på en måndesløn, som svarer til 150.000 euro. Beløbet vil gå til et velgørende formål. Dette har Thuram accepteret.

Derudover har Thuram været ude og sige undskyld for den uheldige episode til Stefan Posch, sine holdkammerater, trænere samt Gladbach-fansene.

»Marcus begik en kæmpe fejl, som han bliver straffet for, men han forbliver den samme person, og vi vil støtte ham, afslutter Max Eberl.«