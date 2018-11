B.T. Backstage tager dig i en ny serie med bag kulissen hos nogle af de største fodboldligaer i verden og giver dig gennem flere danske fodboldspillere et indblik i, hvordan livet som professionel ser ud.

I denne uge er det Emil Berggreen, der fortæller, hvorfor han forlod Mainz i to uger for at tage til USA, og hvad det har betydet for ham og ikke mindst hans humør.

Utilfreds

»Jeg var lidt utilfreds med måden, som min muskelskade blev håndteret på i Mainz. Og på grund af tidligere gode erfaringer med mine ophold i USA, så synes begge parter, at det var en god idé at sende mig herover i to uger,« fortæller den 25-årige angriber til B.T.

For Emil Berggreen handlede det i høj grad om at få nogle andre øjne på ham og muskelskaden. Samtidig havde han brug at komme væk for at komme i bedre humør.

»Her i Los Angeles kunne jeg få et boost og komme tilbage med ny energi og i bedre humør, for jeg var i rigtig dårlig humør, inden jeg tog af sted. Det er en simpel skade, som alligevel ikke blev håndteret, som den skulle,« fortæller danskeren og fortsætter:

»Og når jeg har set den samme fejl ske i Mainz, så var der bare noget, der satte sig på humøret. Så det var helt sikkert bedst for alle, at jeg lige kom lidt væk. Det var det, jeg havde brug for,« fortæller han.

Anderledes

Emil Berggreen kom i forbindelse med en træner i Los Angeles gennem sin holdkammerat fra sidste sæson, Nigel de Jong, der kendte én, han syntes, var rigtig dygtig. Det var den træner, Berggreen brugte omkring sin knæoperation, og som igen hjælper ham med at komme tilbage i form nu.

»Selvfølgelig er der også rigtig god træning i Danmark og Tyskland, men herovre er det, som om der er en industri, hvor der er flere, der kæmper om at være de bedste til det.«

»De spørger dig for eksempel hver morgen til, hvordan du har sovet, for at tilpasse ens program, hvor man i Tyskland måske er mere tilbøjelig til at lægge et program og så følge det slavisk uden at tænke på, hvordan kroppen reagerer.«

Klar

Fredag rejser danskeren hjem til Tyskland igen, inden han i næste uge træner fuldt ud sammen med holdet igen. Og det er noget, Emil Berggreen - og måske også Mainz selv - ser meget frem til.

»Jeg er totalt tilfreds med de to uger herovre. Jeg føler mig topfit, og jeg føler mig både stærkere og mere eksplosiv. Jeg har rigtig gode erfaringer med, at når jeg har været herovre i USA, så har jeg været hurtigere og mere eksplosiv, og det er også det, jeg gerne vil være på fodboldbanen.«

»Det bliver rigtig godt at komme tilbage i træning. Jeg ser virkelig meget frem til det, og det tror jeg også, de gør. De har haft svært ved at score, har tabt de sidste par kampe og er også røget ud af pokalen, så det er tiltrængt, at jeg snart træder ind på banen igen,« fortæller Berggreen.

Emil Berggreen fortalte i sidste måneds B.T. Backstage-afsnit, at det er vigtigt for ham at komme tilbage og præstere godt. Angriberen har nemlig kontraktudløb til sommer.

Alligevel er fokusset i første omgang på at komme tilbage på banen og bevise, at han kan spille kontinuerligt og på et højt niveau.

»For mig er det mest af alt vigtigt at komme tilbage og spille og score nogle mål. Det har jeg gjort, når jeg har spillet, men jeg har bare ikke spillet nok. Så det skal jeg simpelthen vise, at jeg kan. På den måde kan jeg stille mig selv i den bedst mulige position i forhold til min kontraktsituation.«

