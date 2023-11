Det krævede ikke en længerevarende fodbolduddannelse for at se, at Kasper Schmeichel var på glatis, da Danmark kom bagud 0-1 mod Nordirland. Flere eksperter har kaldt det et drop.

Landsholdskeeperen fik slet ikke lukket af, da Price sparkede nordirerne i front fra en relativt ufarlig og spids vinkel. En tør inderside ved nærmeste stolpe snød Schmeichel fuldstændig - og så var Nordirland foran.

Men efter kampen lød det først fra Kasper Hjulmand til TV 2, at han ikke havde set målet igen på tv. Da han så mødte den skrevne presse forklarede han, at han »kiggede væk,« da Nordirland bragte sig foran og derfor ikke kunne forholde sig til målet. Det undrer mildest talt panelet i B.T.s podcast 'Transfervinduet - Ugens Rapport.'

Kasper Schmeichel stod ikke sin bedste landskamp, da Danmark mødte Nordirland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Schmeichel stod ikke sin bedste landskamp, da Danmark mødte Nordirland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Da jeg hørte det her klip og sammenholder det med det, vi hørte i TV 2-studiet, hvor Kasper Hjulmand også blev forholdt Kasper Schmeichels præstation... Der var der altså en bullshit-detektor, der slog ud,« lyder det fra B.T.s Jonas Ryefelt, inden Frederik Gernigon stemmer i om det nordirske kontrastød.

»Jeg begriber faktisk ikke helt, hvordan man kan kigge væk på den aktion, for den er ret længe undervejs. Jeg må bare sige, at det er noget mærkeligt noget, det her med Kasper Hjulmand og i øvrigt også Kasper Schmeichel. De ser slet ikke indad.«

Frederik Gernigon har heller ikke meget fidus til landstrænerens forklaring om, at han først ikke havde set det på tv og dernæst slet ikke så målet.

»Jeg ved ikke, hvem der springer i med begge ben og tror på de her forklaringer. Men det virker så håbløst, at jeg i hvert fald ikke kan tro, at det er sandt.«

B.T.s mand i Belfast Jonas Dalgård peger på, at hele kommunikationen omkring Kasper Schmeichel har været svær at afkode.

»Det virkede mærkeligt, at landstræneren ikke skulle have nået at se det her mål igen på en tv-skærm, en iPad eller andet. Det ved vi jo, at de har.«

»Generelt har hele kommunikationen omkring Kasper Schmeichel været lidt rodet gennem kvalifikationen, hvor Hjulmand først har sagt, at der aldrig har været så stor konkurrence om hans position. Så trak han i land, og nu vil han i hvertfald ikke pege på Schmeichel som en, der har lavet en fejl de sidste par kampe,« siger Jonas Dalgård.

Efter kampen forklarede Kasper Schmeichel kryptisk til TV 2, at han føler, at han kan redde alle bolde, da han blev forholdt sin fejl.

Men hverken han eller landstræneren endte med at acceptere præmissen om, at den 37-årige målmand lavede et drop.

Det var der dog ingen tvivl om i B.T.s Studie 8.

»Der er ikke nogen diskussion om, at han skal tage den. Den må ikke gå ind på den måde, når forsvaret står sådan dér, selvom jeg mener, at Victor Kristiansen godt kunne have gjort mere for at blokere skuddet,« lyder det afslutningsvist fra Jonas Dalgård.

Danmark lukkede også et mål ind mod Slovenien i fredags, hvor Kasper Schmeichel ligeledes har fået kritik for sin aktion.