Bulgariens sundhedsminister åbner for, at klubberne måske kan tillade en vis mængde fans på stadion.

Fredag genoptages sæsonen i den bedste bulgarske fodboldrække i en forkortet udgave efter coronapausen. Det kan blive med fans på stadion.

Egentlig har landets regering givet tilladelse til, at ligaen kan afvikles uden tilskuere, men tirsdag åbner Bulgariens sundhedsminister, Kiril Ananiev, for, at der muligvis kan komme fans ind til kampene.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Ananiev sagt god for, at klubberne må lukke fans ind til kampene - dog maksimalt 30 procent af det givne stadions samlede kapacitet.

Mandag sendte flere af ligaens fanklubber en fælles besked til premierminister Boyko Borissov. I den kritiserede fansene beslutningen om at holde fans væk fra kampene, fordi man mente, at man godt kunne overholde restriktionerne.

Den vurdering lader altså til at være trængt ind hos regeringen.

De seneste otte års mestre, PFC Ludogorets, har et forspring på ni point til nærmeste forfølger, når sæsonen genoptages.

Tirsdag havde Bulgarien rundet 2500 coronasmittetilfælde i landet og 144 dødsfald som følge af virusset. Det er et relativt lavt tal i Europa.

I sidste uge åbnede Ungarn op for fans på stadion til kampene. Hver anden række blev efterladt tom, og der var tre sæder imellem alle tilskuere til siden.

Rusland og Polen har også indikeret, at man vil tillade et begrænset antal fans til kampene, når sæsonerne genopstartes.

/ritzau/