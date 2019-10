Den bulgarske landstræner, Krasimir Balakov, hørte ingen racistiske tilråb og afviser problemer med racisme.

Englands storsejr mod Bulgarien i EM-kvalifikationen mandag aften var et svar mod de racistiske tilråb, der afbrød kampen to gange.

Det siger den engelske landstræner, Gareth Southgate, efter kampen.

- Vi har spillere, der er gået igennem noget, de aldrig burde have oplevet, men er alligevel endt med smil på læberne, grundet den måde vi spillede på, siger han.

EM-kvalifikationskampen, der blev spillet i Bulgarien og endte 6-0 til England, blev afbrudt to gange på grund af racistiske tilråd fra bulgarske fans.

Bulgariens landstræner, Krasimir Balakov, siger, at hverken han eller de bulgarske spillere hørte nogen former for racistiske tilråb fra tilskuerne rettet mod de engelske spillere.

- Det er et meget ømtåleligt emne. Jeg tror ikke, at der er en eneste person i Bulgarien, der vil sige, at racisme er godt.

- På den anden side er det meget mærkeligt, hvordan det emne bliver behandlet i fodbold. Jeg hørte intet undervejs i kampen, siger Balakov.

Bulgariens målmand i kampen, Plamen Iliev, siger også, at han ikke hørte noget.

Det til trods stod Bulgariens anfører, Ivelin Popov, og parlamenterede med hætteklædte bulgarske fans i kampens pause.

Balakov gentog efter kampen, at der ikke er problemer med racisme i den bulgarske liga, men pegede endnu engang på, at England havde et problem.

- Vi har ikke haft nogen problemer, mens der har været flere episoder i de engelske ligaer, siger han.

Det europæiske fodboldforbund, Uefa, har dog tidligere givet bøder til bulgarske klubber og det bulgarske fodboldforbund for racistiske tilråb.

Englands Tyrone Mings var en af de spillere, der blev udsat for racistiske tilråb.

- Jeg er meget stolt over den måde, vi håndterede det på, og vi lod spillet tale for sig selv, siger han.

Den dobbelte målscorer i kampen, Raheem Sterling, blev også udsat for tilråb.

På Twitter skrev Manchester City-spilleren efter kampen, at han "har ondt af Bulgarien, der er repræsenteret af sådanne idioter".

/ritzau/Reuters