Bulgarien har fået en frygtelig optakt til Nations League-opgøret mod Georgien.

Landholdet var på vej til Tbilisi, da de kom ud fra en alvorlig trafikulykke, efter en chauffør mistede herredømmet over den ene bus og ramte den anden, som også havde folk fra delegationen.

Det gik voldsomt ud over midtbanespilleren Todor Nedelev, der har fået kraniebrud. Det skulle dog ikke være livstruende, oplyser det bulgarske fodboldforbunds pressetalsmand Viktor Ignatov til tv-kanalen bTV.

Ifølge forbundet er han allerede blevet opereret, og det skulle være gået som planlagt. Nedelev vil fortsat blive overvåget af de lokale sundhedsmyndigheder.

Awful news: the national team suffered a heavy traffic accident on the roads of Tbilisi ahead of tomorrow’s Nations League clash vs Georgia. The team and the delegation were travelling on two buses which collided with midfielder Todor Nedelev taken to a hospital. Hope all’s well pic.twitter.com/F4OZi8Yyuh — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) June 11, 2022

Heldigivis var der derudover kun materiel skade.

'Alle andre har det godt,' skriver det bulgarske fodboldforbund i en pressemeddelelse.

Talsmanden forklarer, at de ikke har fået undersøgt årsagen til ulykken til bunds endnu, men han peger på den våde asfalt og de svære vejrforhold som nogle faktorer til ulykken.

Bulgarien spiller mandag deres fjerde Nations League-kamp og har virkelig brug for point. Georgien er noget overraskende stukket af i gruppen fra det dårligste lag af turneringen, mens EM-nationen Nordmakedonien halser efter på andenpladsen i gruppen.