Juventus slog Sampdoria 2-1, da Gianluigi Buffon tangerede Paolo Maldinis rekord for flest Serie A-kampe.

Målmanden Gianluigi Buffon leverede lidt af en bedrift onsdag, da Juventus på udebane i Serie A besejrede Sampdoria 2-1.

41-årige Buffon var i målet for Juventus, og det betød, at han spillede sin Serie A-kamp nummer 647 i karrieren.

Dermed tangerede han Paolo Maldinis rekord for fleste ligakamp i den bedste italienske række, og Buffon kunne samtidig glæde sig over, at Juventus overtog førstepladsen i rækken.

Mesterholdet topper efter sejren Serie A med 42 point foran Inter, der for en kamp færre har 39 point.

Gianluigi Buffon var med, da Wojciech Szczesny var muskelskadet, og fra sin position i målet så Buffon, at Juventus kom foran i det 19. minut.

Alex Sandro fandt en helt fri Paulo Dybala i højre side, og argentineren betænkte sig ikke.

Dybala trykkede af første gang, og bolden strøg i mål til 1-0-føring.

Buffon måtte dog indkassere inden pausen, da Sampdoria angreb i det 35. minut.

Sandro ville cleare i en situation, men han var uheldig at spille bolden for fødderne af Gianluca Caprari, der hamrede bolden i netmaskerne til 1-1.

Med et flot hovedstødsmål sørgede Cristiano Ronaldo dog for, at Juventus kunne gå til pausen foran 2-1.

I det 45. minut steg den portugisiske verdensstjerne til vejrs og hang i luften og pandede Sandros indlæg i nettet med sin tiende sæsonscoring i Serie A.

Ronaldo var på pletten i det 90. minut og troede, at han havde bragt Juventus foran 3-1, men dommerne annullerede scoringen for offside.

Der var i det hele taget drama i slutfasen, da hjemmeholdets Caprari fik sit andet gule kort i kampen og dermed blev udvist, efter at dommeren mente, at han plantede en albue i ansigtet på Merih Demiral.

/ritzau/