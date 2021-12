Gianluigi Buffon skal nok ikke forvente at få et julekram fra sin tidligere holdkammerat Cristiano Ronaldo, hvis de to skulle mødes.

Profilerne har i løbet af de seneste år været holdkammerater i Juventus, hvor målet med stjernedyrkelsen ubetinget var at vinde Champions League, men det lykkedes som bekendt ikke, ligesom det italienske mesterskab røg til Inter i sidste sæson.

Derefter forlod begge de to herrer Torino-klubben, og nu forklarer den aldrende Parma-målmand, hvorfor tingene gik ned ad bakke for den zebrastribede klub med de store ambitioner, og det er med en stærk kritik af Cristiano Ronaldo, der skiftede til Juventus i 2018.

I et interview med TUDN, som Marca og flere andre store medier har citeret fra, lyder det således:

Ronaldo og Buffon er nok ikke bedste venner efter den kritik. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Ronaldo og Buffon er nok ikke bedste venner efter den kritik. Foto: ALBERTO PIZZOLI

»Juventus havde chancen for at vinde Champions League i den første sæson, han var der, mens jeg spillede i Paris Saint-Germain. Jeg forstod ikke, hvad der skete,« siger den 43-årige målmand, der i 2019 skiftede tilbage til Juventus, som han har spillet over 500 kampe for.

»Da jeg kom tilbage, spillede jeg med ham i to år, og vi gjorde det godt, men jeg tror, at Juventus mistede holdets dna, mens han var der. Vi nåede finalen i Champions League i 2017, fordi vi var et hold pakket med erfaring, men over alt andet var vi et hold. Det mistede vi med Ronaldo,« lyder det i skarpe vendinger fra Buffon.

Cristiano Ronaldo er nu i Manchester United, hvor han igen leverer mål som ingen andre på holdet.

Nedrykkede Parma roder rundt i midten af Serie B.