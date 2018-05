Gianluigi Buffon kommer kun til at spille én kamp mere for Juventus. Men han er ikke færdig med at spille topfodbold.

Det har målmanden torsdag fortalt på et pressemøde, hvor han har fortalt, at han endegyldigt stopper i Torino-klubben efter denne sæson.

Sidste kamp bliver om to dage mod Hellas Verona, når Serie A-sæsonen lukkes ned for denne gang,

»Lørdag vil blive min sidste kamp for Juventus, og det bliver meget specielt for mig at slutten den rejse med to pokaler (Juventus har vundet The Double i denne sæson, red.) og hele Bianconeri-verdenen ved min side,« lød det fra Gianluigi Buffon på pressemødet.

Han har spillet 17 år i Juventus og har vundet ni titler med klubben og fire Coppa Italia-trofæer.

Men den 40-årige målmand er ikke færdig med at spille fodbold.

Det har han ganske overraskende også slået fast på torsdagens pressemøde.

»For to uger siden havde jeg planlagt at stoppe med at spille fodbold, men så dukkede der nye mulighed og nye udfordringer op både på og uden for banen,« sagde en tydeligt berørt Gianluigi Buffon torsdag:

»Jeg har fået flere tilbud fra andre klubber og vil snart tage en afgørelse omkring min fremtid.«

Gianluigi Buffon siger ikke noget om, hvor karrieren kommer til at fortsætte. Men det kunne tyde på, at det ikke bliver i Kina, Qatar, USA eller andre økonomisk lukrative, men knap så sportsligt interessante ligaer.

»Jeg vil fortsat spille på højeste niveau,« slog Gianluigi Buffon fast.

Det bliver den 640. kampe i Serie A for Juventus, som målmanden på lørdag kommer til at spille.