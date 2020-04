Det ser ud til, at salget af traditionsklubben Newcastle kan udvikle sig til en regulær budkrig.

For efter det kom frem, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, i spidsen for landets nationale investeringsfond, Public Investment Fund (PIF), er tæt på at sikre sig ejerskabet af Newcastle for et beløb i omegnen af 2,5 milliarder kroner, er et endnu større bud på vej.

Det skriver flere engelske medier, herunder Daily Mail.

350 millioner pund - eller knap tre milliarder kroner - er angiveligt, hvad den amerikanske mediemogul Henry Mauriss er klar til at lægge på bordet, hvis handlen med PIF strander.

Newcastle-ejer Mike Ashley (tv.) er ikke populær blandt klubbens fans, der overordnet glæder sig over det mulige ejerskift. Foto: JOHN SIBLEY

Om handlen med PIF og Mohammed bin Salman går igennem, er svært at spå om. Mens forhandlingerne ser ud til at være fremskredne, er det ikke givet, at ejerskiftet går igennem.

En Newcastle-overtagelse af den saudiarabiske kronprins vil nemlig være kontroversiel i den forstand, at landet bryder en række menneskerettigheder, og at Mohammed bin Salman er blevet kædet sammen med drabet på den systemkritiske journalist og forfatter Jamal Ahmad Khashoggi i 2018.

Netop derfor har Amnesty International advaret Premier League-ligaforeningen mod at godkende handlen. Og det er her, hvis handlen falder igennem, at Henry Mauriss kommer ind i billedet.

Den amerikanske rigmand har angiveligt forhandlet med Mike Ashley siden sidste år, og får PIF-handlen så massiv modvind i offentligheden, kan det være, at Ashley vælger at takke ja til Mauriss' tilbud i stedet.

I øvrigt en forhandling, der sker med Chris Ronnie som mellemled. En mand, som er blevet dømt for bedrageri.

Dengang var han chef for JJB Sports, og svindlen på cirka 8,5 millioner kroner sendte ham fire år i fængsel.

Mike Ashley har været Newcastle-ejer siden 2007.

