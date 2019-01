Om et halvt år kan Christian Eriksen muligvis kalde sig for 'galactico'.

Den spanske kæmpeklub Real Madrid har længe fulgt danskeren, hvis kontrakt med Tottenham udløber om halvandet år

Jo tættere på udløbsdato for kontrakten, jo mere falder markedsprisen dag for dag. Og hvis Eriksen ikke forlænger, er Tottenham nødt til at handle, hvis ikke den danske stjerne skal forlade klubben kvit og fri i sommeren 2020.

Men Eriksen er langt fra at forlænge kontrakten ifølge det spanske medie AS, som har snakket med flere kilder tæt på playmakeren.

Eriksen i duel med Real Madrids Luka Modric. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Eriksen i duel med Real Madrids Luka Modric. Foto: DYLAN MARTINEZ

I tillæg til de personnære rygter om Eriksen beskriver avisen The Independent, at madrilenerne har taget de første skridt og netop nu planlægger at byde 100 millioner pund, svarende til næsten 850 millioner danske kroner, til London-klubben.

Kongeklubben Real Madrid spøger konstant og har blandt andet spurgt Tottenham efter prisskiltet på Eriksen.

1,8 millarder kroner lød svaret fra Tottenham ifølge AS. Skulle det køb blive en realitet, ville Eriksen blive den dyreste fodboldspiller til dato. Det beløb kommer de spanske giganter dog ikke til at efterkomme.

Problemet for Tottenham er, at manager Mauricio Pochettino vil ikke vil sælge sit danske es i dette transfervindue. Han vil helst forlænge kontrakten. At manageren ikke vil sælge handler blandt andet om, at Tottenham går efter at ende i top fire i den hjemlige liga og fortsat lever i Champions League. Og her har de brug for Eriksen for at få succes, skriver mediet videre.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Eriksen scorede i sidste sæson mod Real Madrid. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Eriksen scorede i sidste sæson mod Real Madrid. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Desuden er angrebsstjernen Harry Kane netop blevet skadet og er ude i to måneder.

Det var således problemerne for Tottenham, men for Real Madrid, skriver AS, er Eriksen den optimale løsning til at erstatte 33-årige Modric. Eriksen er 26, men erfaren, og han anses som en ideel erstatning for midtbanespilleren Modric, der sidste år blev kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Tidligere denne måned blev Eriksen forholdt rygterne af TV 3. Eriksen insisterede på, at han fokuserede på at spille fodbold.

»Når der er noget konkret, så kan man nævne det. Hvis der ikke er, så er det bare rygter,« sagde han blandt andet og sagde, at der var en fin dialog mellem ham og Tottenham.

Tottenham Hotspur's Danish midfielder Christian Eriksen passes the ball during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester United at Wembley Stadium in London, on January 13, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Tottenham Hotspur's Danish midfielder Christian Eriksen passes the ball during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester United at Wembley Stadium in London, on January 13, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Foto: ADRIAN DENNIS

For omtrent et år siden - og før rygterne for alvor tog til - udtalte Eriksens agent, Martin Schoots, følgende:

»Når klubber som Real Madrid, Barcelona og Manchester United bliver nævnt, så er det altid et kompliment.«

Michael Laudrup og Thomas Gravesen er to af de danskere, der tidligere har spillet for kongeklubben.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Tottenham, Christian Eriksens agent og Eriksen selv.