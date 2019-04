Bubacarr Sanneh skiftede i sommer FC Midtjylland ud med belgiske Anderlecht. Men her er han langt fra blevet den succes hans pris ellers antydede.

Og det er der måske en god forklaring på. For ifølge Anderlechts ejer og bestyrelsesformand Marc Coucke blev Bubacarr Sanneh hentet til Anderlecht af ren og skær afmagt.

»Jeg var tvunget til at gennemføre transferen. Men hvordan? Vi manglede en ekstra midterforsvarer, og vores scoutingsystem fandt fem navne. Vi manglede virkelig en spiller, og jeg behøver ikke sige, at det var vores træner (Vanhaezebrouck, red.) der traf beslutningen,« siger Marc Coucke i programmet 'Van Gils & Gasten'.

Tre af de fem navne blev hurtigt skrottet af Vanhaezebrouck, og så var der kun Sanneh og en spiller fra den franske Ligue 2 tilbage.

Spilleren fra Frankrig kostede 12 millioner euro og det samme gjorde Sanneh. Men efter længere tids forhandling var Sanneh på sidste dag af transfervinduet lige pludselig en mulighed, da han blev tilbudt for otte millioner euro.

»Der var en af de andre spillere, der spiller fast i Ligue 1 og bliver man of the match hver anden kamp. Det er forfærdeligt. Men træneren ville ikke have ham, for så skulle han spille mere defensivt orienteret. Han ville kun have en af de to,« siger Coucke.

Da ejeren ikke ville starte sæsonen uden en ny forsvarsspiller, blev han nødt til at sige ja til Sanneh.

»Er det min fejl? Det er også svært at give en spiller et prisskilt på otte millioner euro. Han ville nok have foretrukket et prisskilt på tre, så han kunne spille uden pres. Enten har jeg ansat de forkerte folk, eller også har jeg truffet de forkerte beslutninger,« lyder det videre.

Han slutter dog interviewet med at sige, at Bubacarr Sanneh ikke skal nogen steder. »Men man, hvor han han fået et prisskilt på otte millioner euro for evigt!«.

Bubacarr Sanneh har siden sin ankomst til Anderlecht spillet ni kampe, hvoraf de fleste har været som indskifter. Han har scoret et enkelt mål.