Et supertalent i en skurkerolle, en krise sat på standby i OB og et helt vildt hattrick i Søhøjlandet.

Det er nogle af ingredienserne i B.T. Sports status over aktørerne i 11. runde af Superligaen.

Otte minutter og 22 sekunder. En scoring med højre fod, venstre fod og med hovedet. Hvis Stefan Thordarsson fortsat ikke er faldet ned efter sit målshow fredag aften for Silkeborg, så er det forståeligt. Det er vi nemlig ikke. Den islandske midtbanespiller viste med sit episke hattrick sine mange landsmænd på Lyngbys mandskab, hvem der er den varmeste spiller i denne uge fra vulkanøen.

Andreas Schjelderups comeback til Superligaen har indtil nu været en fuser for FC Nordsjælland. Det norske supertalent, som er tilbage i Farum-klubben på en lejeaftale fra Benfica, misbrugte blandt andet en gigantisk chance i 1-0-choknederlaget til OB. Den 19-årige nordmands fem Superliga-kampe er resulteret i fire fesne uafgjorte kampe og et nederlag for FCN i nogle skuffende efterårsuger.

Blev Alm-alarmen lige afblæst med OB's sejr i Farum? Presset er i hvert fald taget af den svenske træner for en stund efter et rædderligt efterår på Fyn. 1-0 mod FC Nordsjælland giver luft ind i landsholdspausen, og nu kan OB-træneren bruge de kommende par ugers tid på at forberede sig til to Superliga-kampe, som han skal se fra tribunen. Andreas Alm fik nemlig et tåbeligt og fortjent rødt kort, da han forhalede en igangsætning ved et FCN-indkast.

»Nej, jeg fik en mail, men vi skal snakkes ved i morgen, når jeg kommer ind.«

Elias Jelert efter FC Københavns 1-1-kamp mod AGF, hvor han bliver spurgt til, hvordan han fik beskeden af Kasper Hjulmand om, at han var blevet efterudtaget til landsholdet, der i de kommende dage møder Kasakhstan og San Marino.

Man kan ikke komme højere op end førstepladsen, og at det er Brøndby, der befinder sig der, efter halvdelen af grundspillet er spillet færdigt, er ganske overraskende. Særligt når man tænker på, det ikke er mange uger siden, at træner Jesper Sørensens fremtid blev debatteret i Fodbolddanmark efter en sløj sæsonstart. De blå-gule går på landsholdspause med en ikke specielt smuk 1-0-sejr over Viborg og fornyet styrke i gulddrømmene.

To skridt frem og et forvirret tilbageløb tilbage. FC Midtjyllands defensiv blev rundbarberet af tre-fire Randers-spillere, der endte med, at Björn Kopplin kunne score et sjældent mål til slutresultatet 2-2 i Herning. Dermed blev indtrykket af en forvirrende og ustabil indledning på FCM's sæson genvakt. Det var ellers kun en uge siden, at midtjyderne fik en flot skalp med 2-0-sejren i Parken.

Angreb: Søren Tengstedt (SIF) – Mathias Kvistgaarden (BIF)

Midtbane: Marko Divkovic (BIF) – Stefan Thordarson (SIF) – Rasmus Falk (FCK) – Daniel Wass (BIF) – Mikael Anderson (AGF)

Forsvar: Lubambo Musconda (SIF) – Frederik Alves (BIF) – Tobias Mølgaard (AGF)

Målmand: Patrick Carlgren (RFC)