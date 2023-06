En utrolig sidste runde i Superliga-sæsonen er ovre, og der var dramaer til flere overskrifter.

Blandt andet trådte én AGF'er ud af skyggerne og ind i spotlyset, én FCKer er vågnet med moralske tømmermænd og en gruppe Superliga-fans er nødt til at skrue ned for charmen.

Her får du B.T.s store Superliga-dom over sidste spillerunde.

Vi kender historien om den grimme ælling - og søndag fik vi opfølgeren.



AGFs Jelle Duin rejste sig fra et møjsomt liv i skyggerne på De Hvi'es bænk og trådte direkte ind i rækken af AGF-helte, der drikker gratis Ceres resten af livet på byens bodegaer.



På under 20 minutter blev han hovedarkitekten bag AGFs utrolige 3-3-comeback, der sikrede bronzemedaljerne, da han først hamrede en mirakelflugter i kassen, inden han fremtvang straffespark og til sidst scorede det afgørende 3-3-mål. Sikke et eventyr!

Nok er han kun 19 år - men mandag er han vågnet med voldsomme tømmermænd. Og værst er de moralske af slagsen nok!



For FCKs William Clem forvildede sig i det fuldstændigt ligegyldige sommerkamp-lignende opgør mod Randers FC ud i en voldsom tackling på kronjydernes Mads Enggård.



Randers-lejren frygtede både en brækket ankel og en skulder, der var gået af led, efter Clems mareridtstackling, og selv om det ikke var tilsigtet, så skylder Clem en undskyldning.



Mandag har Randers FC meldt ud, at Enggård er i store smerter, men er sluppet med skrækken i forhold til brud på anklen.

AaB-fans, vi forstår godt frustrationerne, tomheden og magtesløsheden over, at jeres elskede klub for første gang nogensinde er rykket ud af Superligaen.



Men at ende i klammeri med spillere - som i Younes Bakiz' tilfælde - og at barrikadere udgangen for AaBs spillere efter kampen - det er måske lige at gå for langt!

»Det gør ondt at se. Det er selvfølgelig ikke sjovt. Det var ikke sjovt at spille den kamp, det var det ikke.«



Sådan kom det grådkvalt ud af en knust Kasper Kusk, da Silkeborg-spilleren blev interviewet efter 1-0-sejren over AaB, der altså sendte Kusks hjerteklub ned i 1. division.



Kusk selv var i kampens løb blevet taget ud i pausen, fordi han ikke havde lyst til at spille AaB ud af Superligaen.

AGF tog bronzen i et forrygende comeback på sidste spilledag - men lørdag sikrede Lyngby sig endnu en Superliga-sæson, og det må alligevel være den allerstørste optur i runden.



De var døde og begravede i vinterpausen, solgte deres bedste spillere og havde kun otte point. Men på sidste spillerunde sikrede Freyr Alexanderssons Lyngby-tropper altså en utrolig overlevelse, hvilket blev fejret på behørig vis i busserne på vej hjem og med fansene i Lyngbys gader.

AC Horsens bejler til denne, for hvor var det pinligt, at man ikke satsede mere for at få den sejr til allersidst, der kunne sikre overlevelse.



Men den største nedtur er selvfølgelig AaB, der rykker ud efter 36 år i den bedste danske fodboldrække - og det med en totalt krampagtig præstation på stadion i Aalborg, hvor værterne slet ikke fik sat noget sammen, og Silkeborg kunne snildt have taget en større sejr.



Nedturen er total, og nu ser nordjyderne ind i en uvis fremtid på næstbedste niveau i dansk fodbold.

Lucas Lund, VFF

Anton Gaaei, VFF - Lucas Hey, LBK - Alexander Ludwig, ACH - Lukas Engel, SIF

Edgar Babayan, RFC - Viktor Claesson, FCK - Kristoffer Olsson, FCM

Jelle Duin, AGF - Mathias Kvistgaarden, BIF - Gustav Isaksen, FCM

