FC København leverede fodboldmiraklet – og gjorde det, som var det en selvfølgelighed.

De gjorde det fandeme! Selv da presset var størst i den afgørende kamp i Parken, serverede FC København det nødvendige resultat uden at ryste på hænderne.

Så tak, FCK – for igen at vise Europa, hvilken voldsom fodboldkvalitet vores lille land besidder. Tak for koefficientpointene og økonomien, som vil komme hele dansk fodbold til gode – direkte og indirekte.

Men FCK skal især have tak for det befriende opgør med den bekvemme underdog-indstilling, som altid har gennemsyret danske hold – ja, dansk fodbold. Den der trættende 'vi må bare gøre vores bedste og se, hvor langt det rækker'-tilgang, som vi danskere tit beskytter os bag, når de store drenge kommer på besøg.

Men FC København har i denne Champions League-kampagne givet fingeren til middelmådighed, mindreværdskompleks, undskyldninger om mindre budgetter og manglende kvalitet på bænken.

For hvad gør man, når man er en gravhund i en flok af schæfere? Så gør man som besat og opfører sig generelt som en rabies-ramt rottweiler. Sådan har FCK grebet kampene mod tre de tre europæiske sværvægtere an. Respektløst, uimponeret, arrogant – og smågenialt.

Tag bare den første gruppekamp i Istanbul – hvor Kamil Grabara på det indledende pressemøde sparkede døren ind, som var han bankrøver i gang med et millionkup – og han fik fornærmet alt og alle.

ccc Foto: Anthon Unger Vis mere ccc Foto: Anthon Unger

Han spillede med høje albuer på det pressemøde, og tyrkerne slog sig – men der var ingen undskyldning fra FCK-keeperen. 'Så må de jo bare lade være med at stå i vejen'.

Det satte tonen – og Jacob Neestrup fulgte op ved at uddele gedigne voksenskældud til en tyrkisk journalist, der havde vovet at ønske Rasmus Falk tillykke med pointet i Istanbul. 'Det var ikke et vundet point - det var to tabte!'

Ved første øjekast virkede det hele lidt overgearet og påtaget. Men det viste sig at være en genistreg. FCK fik pustet sig selv så meget op, at de ikke længere lignede danske miniputter, når modstanderne så hed Manchester United og Bayern München.

FCK har budt ind på sejren i ALLE kampene. Hvis heldet og marginalerne havde været lidt mere på københavnernes side, havde de vundet på både Allianz Arena og Old Trafford.

Det har vi aldrig før kunnet sige om et dansk hold i Champions League. Det er et nybrud i dansk fodbold.

Og lad det for Guds skyld smitte af på resten af dansk fodbold. For se bare hvor langt, det kan række, når man vælger at give fingeren til begrænsninger og middelmådighed!

Så tak til FCK for at sætte standarden – og tillykke til dansk fodbold.