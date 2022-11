Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo bad selv Piers Morgen om at lave det kontroversielle og opsigtsvækkende interview med den 37-årige portugisiske superstjerne.

Et interview, hvor han blandt andet langer kraftigt ud efter Manchester United-træner Erik ten Hag, som han ingen respekt har for.

Samtidig kritiserer Ronaldo faciliteterne i klubben, sender en stikpille mod klublegenden Wayne Rooney og fortæller, at han ikke engang vidste, hvem Ralf Rangnick var, da han blev midlertidig træner i Manchester United fra december 2021 til maj 2022.

»Cristiano Ronaldos nedsmeltning er sørgelig – og også meget forudsigelig. Alderen har indhentet fænomenet, der nu ikke længere er god nok til startopstillingen – og havde han nået dette punkt i eksempelvis Real Madrid, havde der også været ballade, og der havde han også skudt med skarpt efter Ancelotti. Det er min påstand,« mener B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Det faktum, at Ronaldo selv har bedt om interviewet, viser meget godt, hvordan Ronaldo har levet i en osteklokke og plejet sit enorme ego, som Lasse Vøge ser det.

»Han har qua sit voldsomme talent i næsten 20 år levet i en osteklokke, hvor gudekomplekset uhindret har suget næring og vokset sig enormt, og så måtte det hele jo styrte sammen den dag, han opdagede, at han var menneskelig,« siger B.T.s sportskommentator og fortsætter:

»Det er Ronaldo selv, der har sat interviewet op. Det er hans sårede gigantego, der nu kæmper en dødskamp – og her er der åbenbart ingen grænser for, hvem der skal kastes under bussen.«

Manchester United har fra officielt hold endnu ikke kommenteret på sagen. En sag, som Lasse Vøge kalder både trist og underholdende.

»Det er trist – men også interessant og lidt underholdende – at se en fodboldgud implodere.«