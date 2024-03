Det bliver alt andet end en let opgave, når det danske fodboldlandshold til efteråret skal spille Nations League.

Modstanderne bliver nemlig Spanien, Schweiz og Serbien.

Den lodtrækning er B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, da heller ikke helt tilfreds med.

»Vi må være ærlige – det er en decideret træls lodtrækning. Der er ingen verdensstjerner, der skal besøge Parken i den kampagne – til gengæld møder Danmark tre irriterende gode hold.«

»Og succeskriteriet for Hjulmands drenge bliver at holde sig i A-gruppen, og det kan vise sig at blive svært nok,« siger han.

Fra det bedste seedningslag trak Hjulmands tropper, Spanien.

»Spanierne er historisk set et dansk mareridt – lige fra Elkjærs straffebommert, over Jesper Olsens fatale fejlaflevering – til Schmeichels møde med Bakeros skulder i 1993. Spanierne har aldrig ligget godt til et dansk landshold – og det bliver to kampe, hvor de danske spillere kommer til at halse efter bolden,« siger Lasse Vøge.

Fra tredje seedningslag trak danskerne Schweiz.

»Dem mødte vi i den forrige EM-kvalifikation, og Danmark var klart set næstbedste hold i begge kampe – selvom det endte med fire danske point. Schweizerne havde vi gerne undgået,« siger B.T.s sportskommentator, der – sammen med landsholdet – også kan se frem til et gensyn med Serbien, som blev trukket fra fjerde seedningslag.

»Dem møder vi i Tyskland til sommer. Et af holdene har nok revanche til gode – og det giver nok opgørene noget bid. Serbien er blevet et godt hold, som nu er fast deltager ved de store turneringer – og kvalitetsmæssigt matcher de efterhånden Danmark,« siger Lasse Vøge.

Alt i alt altså en svær pulje.

»Hjulmand skal finde 2021-takterne frem, ellers kan det godt blive den sidste dans med de tunge nationer for Danmark,« siger B.T.s sportskommentator.

Danmark skal møde Spanien, Schweiz og Serbien ude og hjemme over seks kampe i september, oktober og november.

De to øverste hold går videre til kvartfinalerne, mens det dårligste hold i puljen rykker ned i Nations Leagues B-niveau. Nummer tre skal ud i en playoffrunde for at bevare sin status på A-niveau. Nummer fire rykker ned.