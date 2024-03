Noget har ændret sig i Brøndby.

Hvad end man har af præferencer, kan man ikke komme uden om, hvor stort et løft Superligaen får, når Brøndby kæmper med, hvor det er allersjovest.

Det tror jeg, at selv den mest indædte Sektion 12-kriger vil indrømme, hvis man fanger denne med hvilepuls og på tomandshånd.

Kløerne hos Østerbro-løverne stritter bare lidt mere, når guldkonkurrenten kommer fra Vestegnen frem for Farum - eksempelvis.

Desværre har Brøndby været en for sjælden gæst i Superligaens absolutte topstrid. Projektet har været for skrøbeligt, og en god sæson er blevet efterfulgt af en håndfuld lunkne.

Efter det overrumplende mesterskab i corona-sæsonen meldte de blågule sig igen ud af topstriden. Året efter sluttede man 20 point efter FC København. Og i den forgangne sæson blev det til en ubrugelig femteplads.

Men nu er de tilbage igen. Fører Superligaen halvvejs inde i sæsonen - og holder FCM og FCK skarpe. Og måske er Brøndby ikke blot på besøg denne gang.

For når man trykker på de rigtige punkter på maven hos folk tæt på klubben, hedder det sig, at noget er ændret hos de blågule. Noget så urokkeligt og uhåndgribeligt som ‘kulturen’ har rokket sig.

Der tales om ‘de bedste træninger i årtier’. Om en perfektionskultur, hvor 98 procent ikke er nok - kun 100 procent er acceptabelt. Det er ikke længere forbudt at kræve noget af hinanden eller at hæve stemmen over for en holdkammerat, der ikke giver alt.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og meget af æren tilskrives tre af de indkøb, klubben har foretaget de seneste transfervinduer.

Sean Klaiber, Daniel Wass og Jacob Rasmussen er kommet fra de største europæiske ligaer, og det er lykkedes trioen at trække mentaliteten fra spanske, italienske og hollandske topklubber med sig til Danmark.

I Brøndby føler man, at man nu har opnået det, man håbede at få, da man hentede Daniel Agger, Thomas Kahlenberg og Johan Elmander hjem for snart 10 år siden.

Den trio viste sig alt for skadesplaget til at kunne have en reel effekt på kulturen i klubben. Og de var som typer nok også for introverte og lukkede om sig selv til at kunne løfte omklædningsrummet.

Men det løft har Brøndby tilsyneladende fået nu Og selvfølgelig er der 100 andre faktorer, der også spiller ind. En taktisk dygtig træner, en landsholdsaktuel Vallys og en flyvende østriger i målet kan nok også nævnes.

Og så gør én svale jo heller ingen sommer. Det er selvsagt alt for tidligt at skrive historien om denne sæson, og meget kan se anderledes ud til maj. Men stregerne til noget langtidsholdbart på Vestegnen er sat.