Fredag kom det frem, at den danske fodboldstjerne Nadia Nadim skal være VM-ambassadør for slutrunden i Qatar, og derfor mener B.T.s sportskommentator ikke, at Nadim længere kan have en fremtid på det danske landshold.

»Nadia Nadim har – endnu en gang – bevist, at hun er fuldstændigt ligeglad. Pengene vejer meget, meget tungt for hende, må vi konkludere – også tungere end troværdighed, etik og omdømme,« siger B.T.s sportskommentator Søren Paaske og fortsætter:

»Hun vælger med sit navn og sin baggrund at blåstemple det mest skandaløse VM i historien. Det skal have markante konsekvenser for hende,« slår han fast.

Nadia Nadim har gennem hele fredagen dokumenteret sin nye rolle som VM-ambassadør for Qatar på de sociale medier. David Beckham – der ligeledes er ambassadør for den kontroversielle slutrunde i ørkenstaten – har lagt et billede op med den danske stjerne, hvor han slår fast, at han glæder sig til arbejdet som ambassadør for slutrunden sammen med blandt andet Nadia Nadim og den brasilianske legende Cafu.

Foto: Instagram/David Beckham Vis mere Foto: Instagram/David Beckham

B.T.s sportskommentar mener derfor ikke, at der er nogen vej tilbage for Nadia Nadim, der nu endeligt har valgt side.

»Det skal simpelthen koste hende en fyring fra landsholdet. Jeg synes ikke, hun bør udtages igen, for hun har reelt givet DBU fingeren på den her måde. Når man gør det så groft, som hun gør her, så kan man i min verden ikke repræsentere landsholdet,« siger Søren Paaske.

Beslutningen om at blive VM-ambassadør kommer på samme dag, som landstræner Kasper Hjulmand har sagt, at han ikke føler sig tilpas i Qatar, og at slutrunden er landet i de forkerte hænder.

Derfor burde der ikke være tvivl om Nadia Nadims fremtid på landsholdet, når hun har valgt denne tilgang til et land, der højt og helligt blæser på basale menneskerettigheder, mener Søren Paaske.

»DBU har forsøgt – og forsøger – på den lidt kedelige diplomatiske måde at kritisere VM i Qatar, og hvis vi skal tro på, at de rent faktisk mener det, de siger, så skal Nadim fyres. Jeg kan ikke se anden udvej. DBU kan ikke acceptere, at en af kvindelandsholdets største stjerner går ud på den måde og blåstempler slutrunden og er reklamesøjle for en diktaturstat, når forbundet forsøger at overbevise os om, at de er i opposition til Qatar. For det er en direkte underminering af DBU,« slår B.T.s sportskommentator fast.

»Nadims ambassadørrolle er en kæmpe presbold for DBU. Det her er point of no return. Det er nu, vi ser, om der er bund i det, DBU siger omkring værdier og VM i Qatar, eller det er tom luft,« slutter han.

Nadia Nadim er også blevet kritiseret stærkt af sin egen fagforening, Spillerforeningen.

»Med det vi gerne vil stå for i Spillerforeningen, så tager vi afstand fra, at man blåstempler den slutrunde ud fra betragtningerne om, hvordan Qatar blandt andet fik tildelt VM med al den korruption, det var omspundet af, behandlingen af migrantarbejdere, deres syn på LGBTQ+-personer og så videre,« siger Spillerforeningen til B.T.

DBU's holdning til Nadia Nadims valg om at blive VM-ambassadør for slutrunde i Qatar er indtil videre, at hun må gøre, hvad hun vil.