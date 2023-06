Så sad man igen i Parken – til berusende badedyrsfest og så de hvidklædte københavnere dalre rundt med store smil og guldrygnumre til mesterskab-showkamp. Nøjagtig som for et år siden.

Og ligesom for et år siden er mesterskabet – det 15. på 31 FCK-leveår – fightet i land efter en sæson, hvor københavnerne til tider har været helt ordinære.

I sidste ende blev en fremragende målmand, den individuelle kvalitet hos spillerne og cheftrænerens store talent afgørende – og sådan må man selvfølgelig godt vinde et mesterskab.

Men det her var én af de sæsoner, hvor man godt kunne have tillade sig at kræve lidt mere af de andre Superligahold. Det her var en mulighed, som de tabte på gulvet.

De kan ikke forvente, at FCK holder døren lige så meget på klem i de kommende år. Jeg har kun grund til at formode, at københavnerne under Jacob Neestrup bliver endnu bedre i den kommende sæson – og endnu bedre i den efterfølgende.

Superligakampen mellem FC København og Randers FC i København søndag den 4. juni 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Superligakampen mellem FC København og Randers FC i København søndag den 4. juni 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Vi har verdens bedste Superliga – i denne sæson federe end nogensinde faktisk – men manglen på en stabil udfordrer til FC København bør bekymre lidt.

Hvor blev FCM-storhedsvanviddet af? Og hvad fanden foregår der i Brøndby? AGF, jo jo – men de løb tør for benzin på opløbsstrækningen.

Ja, FC Nordsjælland var længe en stædig modstander – men historien fortæller os jo, at det kuld bliver revet fra hinanden sommeren over, hvorefter en ny genopbygning – der topper om fire år – påbegyndes.

Og Viborg kan vi – trods alt – nok heller ikke hænge vores hat på.

Det må aldrig blive en selvfølge, hvem der bliver dansk mester. At FCK i en middelsæson (i FCK-optik) med trænerfyring og masser af skader på nøglepositioner render med The Double, er ikke et sundhedstegn – det er en mindre falliterklæring af konkurrenterne.

Men alt dette er jo ikke FC Københavns skyld – og de skal selvfølgelig heller ikke bekymre sig om manglende modspil fra konkurrenterne.

De skal nyde endnu et fortjent mesterskab – og så skal ‘pc’ lægge på i transfervinduet, så næste DM-titel ikke først skal vindes én runde før tid.

Og hvad kan det ikke blive til, hvis man også får tilført en kampklar topangriber og en fuldgod Zeca-erstatning?

Stort tillykke til FCK! I andre – kom nu lidt, ikke!